Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 22 mei: Groningers hangen de vlag halfstok na een forse aardbeving, de politie doet een terrorismeoefening in de Keukenhof en Indonesiërs botsen met de oproerpolitie in Jakarta.

Inwoners van het Groningse dorp Westerwijtwerd hangen de vlag halfstok. De plaats is 's ochtends vroeg getroffen door een aardbeving met een magnitude van 3.4. (Foto: ANP)

De Japanse kuifibis is geherintroduceerd in Zuid-Korea. De laatste wilde Japanse kuifibis in het Aziatische land stierf veertig jaar geleden. (Foto: AFP)

Indonesiërs botsen in Jakarta met de oproerpolitie tijdens een protest tegen de verkiezingsuitslag. Volgens de autoriteiten is de zittende president Joko Widodo herkozen. (Foto: EPA)

De opbouw van een stembureau op de pier in Scheveningen. De Europese Parlementsverkiezingen vinden in Nederland op donderdag plaats. (Foto: ANP)

Een auto op de A58 bij Gilze is in de nacht van dinsdag op woensdag over de kop geslagen, nadat het voertuig een overstekende ree had geraakt. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Pro Shots)

De politie heeft woensdag een grote terrorismeoefening gehouden in de Keukenhof in Lisse. (Foto: Politie)