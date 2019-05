Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Meerderheid nieuwsconsumenten wantrouwt sociale media als nieuwsbron

56 procent van de mensen vertrouwt niet op sociale media als nieuwsbron. Uit een mediaonderzoek onder duizend deelnemers blijkt dat media zoals kranten, televisie en nieuwsapps door een grotere groep als betrouwbaar worden gezien. NUjij'er David1 vindt het wantrouwen terecht.

“Het nieuws kan nooit honderd procent objectief, en dus nooit honderd procent betrouwbaar zijn. Kranten en nieuwssites worden nu eenmaal door mensen gemaakt - vaak onder grote tijdsdruk - en mensen maken fouten, hebben eigen meningen etcetera. Klassieke nieuwsmedia, zoals kranten, onderscheiden zich van social media dat ze over het algemeen objectiviteit betrachten bij hun nieuwsvoorziening. Meningen zijn als zodanig herkenbaar. Bij social media is het andersom: de gekleurde eigen mening staat voorop, de intentie is gericht op beïnvloeding van de mening van anderen. Social media zijn haast per definitie niet objectief en dus onbetrouwbaar. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat alles op social media onzin is, maar groot wantrouwen is terecht.” David1

Van Praag: 'Sommige clubs raden spelers af uit de kast te komen'

KNVB-voorzitter Michael van Praag stelde vrijdag in een interview met de Gaykrant dat Nederlandse profclubs homoseksuele voetballers afraden om publiekelijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid. NUjij'er Nijmegenaar is voorstander van begeleiding.

“Wanneer Van Praag feitelijk gelijk heeft - dus het uit de kast komen zou scheldkanonnades tot gevolg hebben, dan denk ik wel dat het goed is dat een speler begeleid wordt bij het uit de kast komen. Het is misschien niet handig om dit bij je debuut te doen. Maar omgekeerd, wanneer je speler van de week bent of zo, gebruik dan de publiciteit die dit oplevert. Voor jezelf en voor anderen. Wat homofobe mensen moeten leren is dat homo's hele normale mensen zijn, soms leuk, soms vervelend, en de een is daar goed in, en de ander in iets anders. Zomaar afraden lijkt mij overigens geheel verkeerd - dan zeg je dat homoseksualiteit iets is om je voor te schamen. En dat is een verkeerde boodschap.” Nijmegenaar

Kuzu niet opgepakt voor dragen Palestijnse vlag in Israël

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu is niet opgepakt voor het dragen van een Palestijnse vlag, zei minister Sigrid Kaag vrijdag. De partij van Kuzu meldde eerder dat de politicus was aangehouden in Jeruzalem. Wij vroegen NUjij'ers of zij deze actie van Kuzu legitiem of provocerend vinden. Volgens NUjij'er Hanz1951 is er voor allebei wat te zeggen.

“Ik denk beide. Volgens onze (mijn) normen staat het dhr. Kuzu vrij om de kant van de Palestijnen te kiezen in het conflict, dat zich daar afspeelt. In het verlengde daarvan staat het hem ook vrij daar ruchtbaarheid aan te geven. In dat opzicht beschouw ik een en ander dan ook als volstrekt legitiem. Iets anders is of het verstandig is om het zo te doen. Bij mijn weten is de toestand daar ter plekke (nog steeds) zeer gespannen, en hoeft er maar weinig tot niets te gebeuren of de vlam slaat (weer) in het kruitvat. En het zo openlijk, als Nederlands parlementariër, door de stad te lopen met een Palestijnse vlag zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben. Dhr. Kuzu was kennelijk uit op een reactie. Liet zich kennelijk met het oog daarop ook filmen. En dat beschouw ik dan weer als een bewuste provocatie. En gezien de mogelijke gevolgen vind ik het laatste belangrijker dan het eerste. Dit is ongepast voor een Nederlands parlementariër.” Hanz1951

