Ruim 1.800 inwoners van Leiden hebben geen stempas ontvangen doordat de gemeente Leiden een oud adressenbestand heeft gebruikt bij het versturen van de stempassen voor de verkiezingen op 23 mei.

In het adressenbestand waren de aanpassingen van de afgelopen twee maanden niet verwerkt. Door de fout zijn onder anderen kiezers getroffen die tussen 20 maart en 23 mei achttien jaar zijn geworden, kiezers die in die periode verhuisd zijn naar of binnen Leiden en kiezers die overleden zijn.

De gemeente meldt dat zij een brief met excuses sturen naar de nabestaanden van de laatste groep.

Door de fout hebben ook een aantal mensen ten onrechte een stempas ontvangen en zijn de stempassen van inwoners die in de afgelopen twee maanden verhuisd zijn, naar hun oude adres gestuurd. In totaal gaat het hierbij om bijna 2.500 personen.

College 'betreurt' fout

Het college van burgemeester en wethouders in de stad laat in een brief aan de gemeenteraad weten de fout te betreuren. De kiezers die nog geen stempas hebben ontvangen, krijgen er deze week een toegestuurd.

Daarnaast worden onterecht verzonden stempassen ingetrokken.

Kiezers die binnen Leiden verhuisd zijn, ontvangen een brief met de vraag een nieuwe stempas aan te vragen als zij de stempas die op het oude adres bezorgd is niet doorgestuurd gekregen hebben.