Miljoen plant- en diersoorten dreigen uit te sterven door toedoen mens

De komende tientallen jaren dreigen een miljoen plant- en diersoorten uit te sterven door de invloed van de mens, onder meer door het kappen van regenwoud. De afgelopen jaren zijn delen van het regenwoud gekapt voor de productie van hout, papier, palmolie, soja en voor mijnbouw. NU.nl vroeg NUjij'ers of zij dit soort producten links laten liggen, nu duidelijk is geworden wat de gevolgen kunnen zijn. Gebruiker Michelangelo heeft een dubbel gevoel.

“Vind ik een lastige. Lastig omdat voor mij niet altijd duidelijk is wat het alternatief is. Ik denk ook dat de focus niet zit in enkele producten en het vervangen daarvan. Het zit hem veel meer in hoe we om gaan met "groter, beter, meer". Eigenlijk zijn we als mensheid misschien wel 6 miljard "rupsjes-nooit-genoeg" geworden. Waarbij ons gevoel van geluk wordt bepaald door de dingen die je hebt (en ontevreden door de dingen die je nog niet hebt). Deze drang naar groei is zodanig verweven in onze maatschappij, politiek, rekenmodellen, cultuur, opvoeding, etc, dat je bijna niet anders kunt, ook al zou je willen. Denk dat dit exact is waar dit rapport over gaat: op een andere manier kijken naar hoe wij omgaan met natuurlijke hulpbronnen, met economische groei, verdeling tussen arm en rijk, vervuiling. En dat dit ook wordt meegenomen in hoe wij met elkaar handel drijven. Een beter milieu begint bij jezelf... maar hier zou wat mij betreft ook de overheid visie mogen tonen. Want de markt...” Michelangelo

Nederlandse moskeeën extra beveiligd tijdens ramadan

Moskeeën in Nederland worden extra goed in de gaten gehouden tijdens de ramadan. De islamitische organisaties zeggen geen aanwijzingen te hebben dat iemand iets beraamt, maar toch zijn ze bang voor incidenten. Gebruiker Itsme911 begrijpt de situatie wel.

“Waar we voor moeten waken is dat een discussie niet doorslaat naar wie het zwaarste slachtoffer is van aanslagen. De AIVD waakt ook over ons, en als er noodzaak is tot beveiliging, dan zal die beveiliging worden gegeven. Of het nou gaat om een moskee, een kerk, een ramadanfeest of een kerstmarkt. Als men het zelf prettiger vindt een extra oogje in het zeil te houden, dan is dat ieders goed recht. Dat doen moskeeën nu met de ramadan, en ieder die de actualiteiten volgt, doen vele kerken dat ook met Kerst. Respect en vertrouwen hebben in de veiligheidsdiensten. dat hebben zij ook verdiend. Zie de vele door hen verijdelde aanslagen. Dat er tijdens een dienst in de synagoge in Amsterdam Zuid marechaussee voor de deur staat met scherp en de vinger op de trekker, mag nooit voor iemand van een ander geloof dan wel geloofshuis een reden zijn te denken dat er willekeurig bescherming wordt geboden. In zo'n geval zijn er concrete aanwijzingen die dat niveau noodzakelijk maken.” Itsme911

Filemon Wesselink denkt door programma anders over vreemdgaan

In Vreemdgaan met Filemon duikt Filemon Wesselink in de wereld van relaties en monogamie. Door zijn onderzoek naar het onderwerp is de veertigjarige presentator, die zelf net een nieuwe relatie heeft, milder geworden over vreemdgaan. NUjij'er TanteConstance begrijpt dat niet.

“Vreemdgaan is gewoon niet goed te praten. Het gaat namelijk altijd gepaard met leugens. En waarom zou je liegen tegen iemand van wie je houdt? Als je vind dat het moet kunnen om af en toe seks te hebben met een ander dan je partner, waarom doe je er dan stiekem over? Omdat je partner het verschrikkelijk vindt? Waarom zou je iets doen waarmee je je partner zo ongelooflijk kwetst? Als je er gewoon open en eerlijk over bent dat je vind dat seks met een ander moet kunnen, dan heeft je partner een eerlijke keuze en wellicht denkt deze er hetzelfde over. Dan is er geen probleem. En dan is seks met een ander ook geen vreemdgaan meer, maar gewoon een afspraak die je onderling hebt gemaakt.” TanteConstance

