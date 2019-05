Een baby is dinsdagmiddag tussen het perron en de trein gevallen bij station Anna Paulowna in Noord-Holland. Het kind is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, meldt jeugdagent Sjoerd Bais via Instagram.

Volgens de NS is de baby bij het instappen uit de kinderwagen gegleden. Het is onduidelijk of de riempjes niet vastzaten of dat de moeder gestruikeld is. De politie gaat ervan uit dat er geen opzet in het spel is.

De agenten werden tijdens hun surveillance bij het station geroepen door de machinist. Die meldde dat er zojuist een baby op het spoor was gevallen.

Ter plaatse zagen de agenten dat de conducteur de baby inmiddels tussen de trein en het perron had weggehaald.

"De baby huilde, dat is een goed teken, en is nagekeken door het personeel van de ambulance. Voor de zekerheid moest de baby toch even mee voor verder onderzoek in het ziekenhuis", aldus de jeugdagent.