De voetbalrobots van de Technische Universiteit Eindhoven zijn er zondag niet in geslaagd het officieuze EK voor zelfsturende voetbalrobots in de Portugese stad Porto op hun naam te schrijven. Het Eindhovense team verloor in de finale met 2-1 van het Portugese team CAMBADA van de universiteit van Aveiro.

Het team van de TU Eindhoven heeft het toernooi in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018 wel gewonnen. In 2016 was het team CAMBADA eveneens sterker.

Het toernooi is onderdeel van het bredere, jaarlijkse Festival Nacional de Robótica. Het Portugese evenement is het enige jaarlijks terugkerende robotvoetbaltoernooi in Europa en daarmee het officieuze EK.

Aanvoerder Wouter Kuijpers van het team is ondanks het verlies positief over het aanstaande WK op 2 juli in Sydney: "We hebben onze nieuwe ontwikkelingen door en door kunnen testen. De nieuwe achtwielige robot heeft een aantal wedstrijden meegespeeld." Ook is het niveau volgens Kuijpers verbeterd.

"Onze nieuwe strategiesoftware werkt nu al op een iets hoger niveau dan de software van afgelopen jaar op het WK en dat gaan we nog verder verbeteren", aldus Kuijpers.

"Ook hebben we gezien dat we veel ruimte kregen door het veld breed te trekken. We moeten er nu aan werken om die ruimte effectiever te gebruiken."