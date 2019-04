Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Paul Elstak koestert geen wrok tegen slavenhouders

De voorouders van Paul Elstak, beter bekend met de toevoeging dj voor zijn naam, zijn slaven geweest. Maar de 53-jarige artiest neemt de Nederlanders in kwestie niets kwalijk. Terecht, vindt NUjij’er Hanz1951.

“Ik had nog nooit van dhr. Elstak gehoord, maar ben het hartgrondig met hem eens met wat hij betoogt. Ieder mens in primair alleen verantwoordelijk voor zijn (haar) eigen daden, en secundair misschien in veel mindere mate voor wat er gebeurd in de periode dat hij (zij) handelingsbekwaam was. Rond 1860 kwam er formeel een eind aan de slavernij onder Nederlands bestuur. Dat is in de tijd dat mijn overgrootouders werden geboren, en nagenoeg 100 jaar voordat ik zelf werd geboren. Ikzelf, mijn ouders, grootouders en overgrootouders hebben aan ons slavenverleden part nog deel gehad, hebben er ook op geen enkele wijze een positieve of negatieve invloed op kunnen uitoefenen. Ik wijs dan ook absoluut iedere verantwoordelijkheid daarvoor van de hand. Ik ben niet trots op ons verleden t.a.v. de slavernij. Het is zeker vanuit onze huidige zienswijze absoluut niet te verdedigen. Het had nooit gemoeten. Maar verder wil ik ook niet gaan.” Hanz1951

Ajax-spelers durven aan eindzege CL te denken

Ajax staat na 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League, maar dat hoeft volgens de spelers zeker niet het eindstation te zijn. Na de fraaie 1-2-overwinning dinsdagavond bij Juventus durven ze te denken aan de eindzege. Volgens NUjij’er Broek maken de Amsterdammers zeker kans.

“Voetbal wordt op gras gespeeld en niet op papier, dus maakt Ajax zeker kans om te winnen. Ik denk dat ik momenteel droom en dat doe ik gewoon per wedstrijd, net zoals die jongens met de noppen onder. Dit team is een team: het draait en ze hebben plezier. Ze hebben bewezen dat ze top zijn en de top kan winnen. Ze zijn en blijven wel de underdog dus elk gelijkspel en winst is een klein wonder. Ik voel me in ieder geval weer als jongetje van 7. Het enige verschil: ik hoef niet meer met de radio onder de dekens te luisteren.” Broek

Journalist doodgeschoten tijdens rellen in Noord-Ierse stad

Een 29-jarige journalist is donderdagavond doodgeschoten bij rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry. De Noord-Ierse politie beschouwt de dood van Lyra McKee als een terroristisch incident en is een moordonderzoek gestart. NUjij’er Malinowski staat stil bij het belang van haar vak.

“Overigens wil ik ook graag even stilstaan bij de dood van McKee. Ik heb enorm veel respect voor journalisten en wetenschappers die hun eigen leven riskeren in conflict zones, zodat er van de verschillende dynamieken achter gewapend conflict geleerd kan worden, en deze kennis vervolgens juist toegepast kan worden in het kader van conflictpreventie. Het gebundelde werk van deze mensen kan uiteindelijk zo ontzettend veel mensenlevens redden. Ik vind het ook heel dapper. Ik was zelf van plan volgend jaar mijn afsluitend onderzoek mogelijk in Noord-Ierland te doen, en in te richten rondom de Brexit en de daaruit vloeiende nieuwe spanningen. Maar als het geweld in Noord-Ierland blijft escaleren moet ik toch even nadenken of ik daar mijn leven aan wil riskeren, als de Universiteit mij überhaupt laat gaan, want dat is ook maar de vraag. Dus nogmaals, respect voor McKee en eenieder die dagelijks hun leven riskeren in conflictzones opdat wij er van kunnen leren.” Malinowski

FNV pleit voor minimumloon van 14 euro per uur

Vakbond FNV wil een verhoging van het wettelijk minimumloon. In een campagne pleit de bond voor een minimumloon van 14 euro per uur. Volgens de bond is het huidige minimumloon van 9,30 euro niet meer van deze tijd. NUjij’er KillRoy1972 is bang dat het niet het gewenste effect gaat hebben.

“Niet mee eens. Het verhogen van het minimumloon zal uiteindelijk nadelig uit gaan vallen voor jongeren en mensen die onderaan de samenleving zitten, simpelweg omdat bedrijven die prijs niet zullen betalen voor de kennis en werkervaring die ze ervoor krijgen. Men zal dan uitwijken naar meer ervaren werknemers, of technologie. Mooi voorbeeld is McDonalds, die in de VS het minimum loon naar 15 dollar verhoogde, de kosten besparen door ‘doe-het-zelf kassa's’ in te voeren en al het overbodige personeel die voor die 15 euro in aanmerking zouden komen te ontslaan. Dus ja, het zal uiteindelijk meer werkloosheid veroorzaken bij de zwakkeren onder de samenleving, waarbij bedrijven en binden over de rug van die mensen een dikke deug vlag in de grond kunnen steken.” KillRoy1972

