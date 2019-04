De politie heeft in 2018 minder hennepkwekerijen ontdekt dan in het jaar ervoor. In 2017 werden 4.670 hennepkwekerijen ontmanteld, tegen 2.913 kwekerijen in 2018. Alleen in Noord-Nederland is een toename te zien.

Daar nam het aantal ontmantelde kwekerijen toe van 404 in 2017 naar 436 een jaar later.

Volgens John Jespers, hennepcoördinator bij de politie, hangt die toename samen met de komst van een speciaal hennepteam bij de politie die in Noord-Nederland gestationeerd is.

In 2018 werden relatief de meeste kwekerijen ontmanteld in de politieregio's Zeeland-West-Brabant, Limburg, Oost-Nederland en de regio Rotterdam. In Oost-Brabant en rond Amsterdam werden relatief de minste kwekerijen ontdekt.

'Daling in aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.)'

In het algemeen loopt het aantal opgerolde kwekerijen volgens Jespers al jaren terug. Vermoedelijk heeft dat te maken met de prioriteiten van de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), die de beschikbare politiecapaciteit voor andere zaken inzetten.

Maar ook is er een daling in het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) te zien. Er kwamen vorig jaar 21 procent minder meldingen binnen dan een jaar eerder. De teller bleef in 2018 steken op 4.529.