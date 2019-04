De tijd die kinderen tussen de nul en zes jaar oud besteden op een tablet, telefoon of televisie is met vijftien minuten per dag gestegen sinds 2012. Dat meldt het Nederlands Netwerk voor de Mediawijsheid vrijdag.

De organisatie heeft het schermgebruik van kinderen onderzocht en komt tot de conclusie dat het schermgebruik van kinderen tussen de nul en zes jaar exponentieel is gestegen.

Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat 30 tot 50 procent van de jonge kinderen regelmatig alleen met media bezig is. Volgens onderzoekers is het echter ook belangrijk om als ouders samen met je kind media te gebruiken. Dit zou zorgen voor meer veiligheid.

Eerder wees een onderzoek van de University of Calgary uit dat kinderen tussen de twee en de vijf jaar oud die meer tijd voor een scherm doorbrengen, slechter scoorden bij ontwikkelingstoetsen.