Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Kinderen van lhbt-koppels mogen gedoopt worden van mormoonse kerk

De mormoonse kerk heeft deze week besloten dat kinderen van lhbt-koppels vanaf nu gedoopt mogen worden én dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet langer als afvalligheid wordt gezien.

De mormoonse kerk stelt dat hiermee niets aan de overtuigingen van de geloofsgemeenschap verandert, maar dat de kerk met de aanpassing wil openstaan voor alle soorten families.

Scheepswrak uit 1540 gevonden tijdens bergen van containers op Noordzee

Tijdens de berging van de containers die begin januari op de Noordzee van het schip MSC Zoe vielen, is een scheepswrak uit circa 1540 gevonden. Dat is woensdag in Amersfoort bekendgemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De bomen die de houten balken voor de constructie van het vaartuig leverden, werden in de herfst van 1536 gekapt, blijkt uit een wetenschappelijke analyse.

Tweeduizend jaar oude 'snackbar' gevonden in Pompeï

In Pompeï is een oeroude snackbar ontdekt. Het thermopolium, een vestiging waar men in het Romeinse Rijk kant-en-klare maaltijden kon bestellen, is meer dan tweeduizend jaar oud, maar verkeert nog in goede staat.

Het pand zou hebben bestaan uit een balie, waar klanten diverse maaltijden konden kopen. Met name de armere bevolking, die geen eigen keuken had, zou er vaak zijn langsgekomen om daar te eten.

Griepepidemie na veertien weken officieel voorbij

De griepepidemie die Nederland lange tijd in haar greep heeft gehouden, is na veertien weken geëindigd. Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen is in maart onder de grens van een epidemie gebleven, meldt het gezondheidsinstituut Nivel dinsdag.

De griepepidemie heeft daarmee officieel van 10 december 2018 tot 17 maart 2019 geduurd. Er is sprake van een epidemie als er in twee achtereenvolgende weken bij meer dan 51 op 100.000 personen is vastgesteld dat ze griep hebben.