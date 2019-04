Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Coalitie met FVD niet haalbaar in Noord-Holland

Informateur Hans Smits, die in Noord-Holland de coalitievorming verkent, is tot de conclusie gekomen dat het niet zal lukken om een coalitie te vormen waaraan Forum voor Democratie (FVD) deelneemt. Meerdere NUjij'ers zijn verontwaardigd; FVD is de winnaar, maar toch lijkt de partij niet in de coalitie te komen. Gebruiker Hanz1951 noemt het juist het toppunt van democratie.

“Bij de afgelopen verkiezingen heeft een groot deel van de kiezers hun stem gegeven aan het FVD. Het waren er echter niet genoeg om een bestuur enkel door leden van het FVD mogelijk te maken, of m.a.w. er moet een coalitie worden gevormd. Dat laatste is niets bijzonders in Nederland, wij kennen in feite niets anders. Voor een coalitie zullen alle gesprekspartners bereid moeten zijn om iets van hun standpunten in te leveren. Hoeveel ze willen inleveren, is aan ieder van de gesprekspartners voor zich. En ja, dit kan betekenen, dat de diverse gesprekspartners niet genoeg van hun standpunten willen inleveren om tot overeenstemming met het FvD te komen, en omgekeerd. En ja, dit kan ook betekenen, dat die overige gesprekspartners onderling wel tot overeenstemming kunnen komen. Het gevolg is dan dat het FvD buiten spel staat, ook al vertegenwoordigen zij de grootste groep kiezers. En weet u, hoe wij dat noemen. Juist, dat is nu die democratie, waar het forum voor stelt te strijden.” Hanz1951

Brits Lagerhuis stemt voor wet die 'no deal-Brexit' uitsluit

Het Britse Lagerhuis heeft woensdag met een meerderheid van één stem een wetsvoorstel aangenomen dat een 'no deal-Brexit' op 12 april moet uitsluiten. Terugkijkend op de afgelopen stemmingen heeft NUjij'er Fred_UK grote waardering voor de Nederlandse formateurs.

“Het was grappig om te zien hoe deze 51% vs 49% door het parlement met woede werd onthaald. Het referendum, met dezelfde uitkomst, moest men maar slikken. Zo ook deze stemming. Het laat zien hoe verdeeld dit land is. Je hoort en leest niets dan negativiteit en partijpolitieke belangen sinds Corbyn met May gaat babbelen. In plaats van een aanmoediging om een compromis te vinden waar het grootste gedeelte van de Britten zich als een democratische eenheid achter kan scharen, blijft men pushen dat het een schande is dat er tussen de twee partijen wordt onderhandeld over een voor een breed publiek acceptabel voorstel. De Brit, inclusief regering en parlement, zijn geen knip voor de neus waard wanneer het gaat om communicatie, samenwerking etc. Het is allemaal eigen belang in dit door en door verrotte land dat bol staat van traditionele egocentrisme. Petje af voor de Nederlandse formateurs die het toch vaak voor elkaar krijgen om politieke partijen te laten samenwerken. UK? Leer hiervan!” Fred_UK

Lhbt's en heiligschenners mogen vanaf nu worden gestenigd in Brunei

Het steenrijke Aziatische staatje Brunei kent vanaf woensdag nieuwe strenge islamitische wetten. Dit betekent onder meer dat lhbt's die seks hebben, gestenigd mogen worden. NUjij'er Arda_ is moslim en deelt zijn visie over de invoering van de nieuwe shariawet.

“Weer een ingewikkeld probleem. Een land mag toch zijn eigen wetten bepalen, zou je denken. Maar waar trek je de grens als internationale gemeenschap? Wat kan en wat kan niet? Als Moslim vind ik dit (persoonlijk) iets te ver gaan. Ja, volgens mijn geloof zijn de sharia-wetten “verplicht”. Maar wat ook waar is, tot zover ik weet, is dat het woord ‘sharia’ maar één keer voorkomt in de koran. Verder staat er niets inhoudelijk over hoe en wat. De rest is dus interpretatie. Dat homo’s en lesbiennes gestraft worden met de dood vind ik te ver gaan. Leef en laat leven! Allah houdt meer van de mensheid dan dat een moeder van zijn kind houdt? Allah is Barmhartig en Genadevol? Als dat waar is, dan denk ik niet dat Allah zou willen dat wij op aarde God spelen en iemands leven nemen. Is er leven na de dood? Dat weten we niet, ik zelf geloof van wel en daarom ben ik gelovig. Maar laat de mensen die er niet in geloven met rust.” Arda_

