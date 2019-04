Een rode vari is dinsdagavond tijdelijk ontsnapt uit dierentuin ARTIS. Een omstander spotte het dier rond 23.00 uur op de Plantage Lepellaan in Amsterdam. Even na 23.00 uur was het dier weer gevangen.

In een video op de website van AT5 is te zien hoe het halfaapje over straat wandelt en aan een lantaarnpaal snuffelt. Een oplettende voorbijganger heeft het tafereel vastgelegd. De dierentuin onderzoekt hoe de aap kon ontsnappen.

"Hoe hij precies ontsnapt is, weten we niet. Het gebeurt een enkele keer dat ze ontsnappen, omdat ze in een doorloopverblijf lopen waar bezoekers tussen de dieren staan", laat een dierenverzorger van ARTIS aan NU.nl weten. "Met dit soort verblijven heb je de kans dat een dier de verkeerde kant op springt en aan de andere kant van het veld terechtkomt."

Even na 23.00 uur was een medewerker van ARTIS ter plaatse op de locatie waar het dier gespot werd. Dat werd daarna snel gevangen. "Zodra ze iets vertrouwds zien, zoals een verzorger, komen ze redelijk snel naar je toe, zeker als je wat fruit bij je hebt", zegt de dierenverzorger.

Twee jaar geleden ontsnapte ook al rode vari

In eerdere berichtgeving werd gesproken over een ringstaartmaki, maar het bleek een rode vari te zijn die ontsnapt was, bevestigt een woordvoerder van ARTIS.

De halfapenfamilie is niet onbekend met ontsnappingen. Zo rende een voortvluchtige rode vari twee jaar geleden over de Weesperstraat.

Ook brak een pelikaan al meerdere keren uit de dierentuin. Een aantal jaar eerder gingen er ook twee apen al vandoor. Ook zocht een pauw meerdere keren de vrijheid.