Ophef over uitspraak over Baudet

In de afgelopen week was er op NUjij veel discussie over de opmerking "Volkert waar ben je", die een universitair docent uit Utrecht op Facebook plaatste als reactie op de verkiezingswinst van Forum voor Democratie. Het OM noemde deze tekst op het sociale medium geen concrete oproep om partijleider Thierry Baudet iets aan te doen. NUjij'er Malinowski is het daar niet mee eens.

“Ik kan me persoonlijk niet helemaal vinden in deze redenatie van het OM. De uitspraak; "Volkert waar ben je" is namelijk inderdaad geen expliciete oproep tot geweld tegen Thierry Baudet, maar het is wel degelijke de impliciete boodschap. Impliciet roept deze docent met de uitspraak op hetzelfde met Baudet te doen als destijds met Fortuyn is gebeurt. Of de uitspraak serieus bedoeld was of een tikkeltje cynisch kan verder over gediscussieerd worden. Ongepast is het in ieder geval zeker, vooral in zijn functie. Ik snap de woede die veel Nederlanders voelen bij de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Geloof me, ik voel die woede ook. Maar daar zullen we toch gewoon op een democratische manier mee om moeten leren gaan. De slag is verloren maar de oorlog zeker nog niet. In andere landen waar alt-rechts groot is geworden zijn ze inmiddels al weer redelijk op hun retour. Dus ook voor Nederland is er nog hoop.” Malinowski

Gemeenten schaffen hondenbelasting af

Dertig gemeenten hebben de hondenbelasting afgeschaft voor dit jaar, blijkt uit cijfers van een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. NUjij'ers zijn verdeeld over deze ontwikkeling, NUjij'er Thereto kan zich er wel in vinden.

“Als de gemeenten nu eens al die hondenbelasting hadden aangewend om de hondenpoep op te ruimen dan kan ik me die belasting nog wel voorstellen. In de gemeente waar ik woon ben je als hondenbezitter verplicht het zelf op te ruimen. Dit doe ik steeds netjes maar de afvalbakken zitten steeds vol. Dus waarvoor wordt nu die belasting aangewend? Ook kan ik niet begrijpen dat de kosten van opruimen per gemeente zoveel verschilt en dat dus de belasting zoveel uiteenloopt. Ik ben ook van mening dat het beter zou zijn om zo snel mogelijk al dit soort specifieke belasting af te schaffen en daarvoor in de plaats een belasting per huishouden. Elke burger maakt deel uit van een gemeente en maakt niet gebruik van alle voorzieningen (bijv. als je geen auto hebt dan betaal je toch mee aan onderhoud van wegen en aanleg van wegen. Het differentiëren betekent dan dat je een gemeentelijke autobelasting moet invoeren? Controle en uitvoering gaat veel teveel geld kosten zoals nu de hondenbelasting.” Thereto

Verdachte opgepakt na leveren drugs die tot dood meisje leidden

De politie heeft een 32-jarige man uit het Noord-Hollandse Winkel opgepakt op verdenking van het leveren van drugs die tot de dood van een meisje van zeventien jaar hebben geleid. Hoe kunnen dit soort praktijken in de toekomst voorkomen worden? NUjij'er Arlette_va pleit voor goede voorlichting.

“Daarom is goede voorlichting op scholen van essentieel belang. Kinderen gaan experimenteren, dat is ook niet het probleem. Maar als je geen voorlichting hebt gehad, weet je niet wat je kunt verwachten. Alcohol erbij nemen is drugs op drugs en dus gevaarlijk. Beginners die niet genoeg voelen, nemen nog een portie en nog een portie. Dan wordt het een levensbedreigend spelletje wat je speelt. We komen er niet onderuit dat mensen dingen uitproberen en drugs zal nooit verdwijnen uit de maatschappij. Dus is het van maatschappelijk belang dat we er iets aan doen om dit te voorkomen. Veel ouders hebben er geen verstand van, dus moet op school geleerd worden wat de consequenties kunnen zijn.” Arlette_va

