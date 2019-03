Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Vragen over aanslag Utrecht

Hoe heeft de verdachte van de aanslag in Utrecht Gökmen T. vrij rond kunnen lopen terwijl hij een uitgebreid strafblad heeft en er een verkrachtingszaak tegen hem liep? Dat is wat veel mensen zich afvragen na de aanslag in Utrecht. NUjij'er Nijmegenaar kijkt naar het huidige beleid.

“Waarom liep T. vrij rond? In essentie omdat het strafrechtssysteem hierop is gericht. De verdachte wordt voor onschuldig gehouden totdat deze is veroordeeld, en alleen indien er zeer ernstige bezwaren zijn tegen vrijlating, en het OM geen fouten maakt, kan voorarrest worden voortgezet. Blijkbaar waren die bezwaren er niet. Het is niet zo, dat een verdachte van misdrijven van een zekere zwaarte, zoals verkrachting, min of meer per definitie vastgehouden blijft. Wel kan je je afvragen of dat een goed systeem is, maar ik denk dat er partijen zijn die, als ze de tijd nemen om dit op zich te laten inwerken, tot de conclusie komen dat ze dat niet willen. Politici zijn niet altijd goed in het doordenken van de consequenties van hun plannen. Vind je dat de verdachte in beginsel vrij moet zijn? Dan lopen er meer gevaarlijke mensen op straat dan in het andere geval. En gaat er dan iets mis, dan moet je allereerst in de spiegel kijken voordat je een debat begint.” Nijmegenaar

FVD wint Provinciale Statenverkiezingen

Ander groot nieuws deze week was de overwinning van de FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen. NUjij'er Marthan laat er een analyse op los: hoe heeft de FVD plots zo veel zetels bemachtigd?

“Wat we in feite nu zien, is dat een groot deel van de kiezers tegen de gevestigde politieke Politieke partijen hebben gezegd dat ze genoeg hebben van zeer veel zaken in dit land. Of het goed is, of juist niet, dat een rechts populistische partij zoveel stemmen heeft gekregen, is eigenlijk niet eens aan de orde, de politiek heeft het zelf in de afgelopen decennia zover laten komen, nu moeten ze er mee dealen. De onvrede onder een groot deel van de bevolking tot heel veel zaken in Nederland, heeft een uitweg gevonden, door te stemmen op FvD. Dat is de belangrijkste boodschap tot de gevestigde orde, dat ze er niet zijn geweest voor een groot deel van hun achterban.” Marthan

Ook vroegen we onze lezers of ze verrast waren door de uitslag. FFNie was dit niet, aangezien de FVD volgens hem een 'gulden middenweg' is op rechts.

“Ik ben niet verrast door de uitslag. FvD is, zoals in een ander artikel aangegeven, handig tussen VVD en PVV ingesprongen. Mensen zijn de VVD zat, maar willen zich ook niet direct associëren met de PVV. FvD blijkt de gulden middenweg op rechts. Veelal dezelfde standpunten als PVV (ook andere), maar op een minder radicale manier. Ook het nostalgische tintje naar LPF, voor de moord op Fortuyn uiteraard, helpt. We gaan zien wat er de komende 2 jaar gebeurt tot de landelijke verkiezingen. Nu eerst maar zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats in de provincies en senaat, en hopen dat er met fatsoen onderhandelt kan worden over onze toekomst. Ik denk niet dat het heel makkelijk gaat worden, maar ik geef iedereen het voordeel van de twijfel.” FFNie

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.