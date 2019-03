Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Michael Jackson in VS minder gedraaid op radio na documentaire

De muziek van Michael Jackson wordt aanzienlijk minder gedraaid op de Amerikaanse radio na de uitzending van de documentaire Leaving Neverland. In de vier uur durende documentaire beschuldigen twee mannen de in 2009 overleden zanger van seksueel misbruik in hun jeugd. NUjij'er cookiemonster reageert op de stelling of de 'King of Pop' nog wel een podium moet krijgen op de radio.

“Ik vind het een lastige stelling. Ik kan alleen voor mezelf spreken en zeggen dat ik een erg vieze smaak in de mond kreeg tijdens het zien van de film. W. (Wade Robson, red.) vertelde een verhaal dat ik zou kunnen begrijpen. Wat me aangreep is dat W. niet wilde dat door zijn toedoen MJ in de gevangenis zou belanden en dat voor een belangrijk deel niet wilde, vanwege de kinderen van MJ die dan zonder vader verder zouden moeten. Je werd met de neus op de feiten gedrukt hoe kindermisbruik eruit ziet. Slachtoffers zoeken de oorzaak bij zich zelf, zien door hun verknipte ontwikkeling niet wat goed en fout is. Ik zie in MJ een manipulatief persoon die alles naar zijn hand wilde zetten. Net zoals seks zonder liefde geen betekenis heeft, heeft de muziek van MJ die invloed dat ik er geen plezier aan beleef. Ik vind dat de radiostations zelf uit moeten maken of ze MJ een podium willen geven door hem wel of niet te draaien.” cookiemonster

EU-president Tusk breekt lans voor 'lang uitstel' van Brexit

De Brexit domineerde deze week het nieuws. Nadat het Britse Lagerhuis dinsdagavond de Brexit-overeenkomst had afgewezen en woensdagavond tegen een harde Brexit stemde, bleef alleen de optie voor een uitstel over. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, vindt dat EU-lidstaten hiervoor open moeten staan. Daar is NUjij'er Supergirl het echter niet mee eens.

“Uitstel is geen oplossing! De Britten komen steeds met aanpassingen op de afspraken en dát zal zo blijven. De EU kan beter tegen de Britten zeggen dat ze eerst intern de neuzen maar eens één kant op moeten hebben voor verder gesproken gaat worden over een Brexit. Tot die tijd is er geen sprake van een Brexit. De Britse bevolking is destijds voorgelogen door de politiek over de exit. Het werd voorgesteld als wél de lusten maar níet de lasten en zó werkt het dus niet! Er zitten twee partijen in het Lagerhuis die lijnrecht tegenover elkaar staan. De partij van May die het bindende referendum uitvoert en Corbyn die dolgraag de nieuwe premier wil worden en op deze manier campagne voert. Oftewel, een oplossing is nog lang niet in zicht. Nu niet en over drie maanden (of langer) ook niet! In mijn ogen zijn er twee oplossingen: een harde no-deal Brexit op 29 maart óf geen Brexit (en dan schrijven ze daar maar een nieuw referendum uit, laat de eigen bevolking maar spreken in plaats van de politici!)” Supergirl

Gouverneur Californië verbiedt doodstraf en verleent gratie aan 737 mensen

De gouverneur van Californië heeft het uitvoeren van de doodstraf verboden in zijn staat. Gavin Newsom gelooft onder meer dat het uitvoeren van de doodstraf kostbaar is en veel lasten met zich meebrengt. De keuze van de gouverneur wordt gesteund door NUjij'er Karim_Maassen.

“De vraag is, of je als maatschappij zelf iets wilt uitvoeren wat je de ander afkeurt te doen. Discussie over geld is irrelevant. We kunnen keuzes maken die beter zijn, ongeacht het prijskaartje. Is het duurder om verkeerslichten te plaatsen op drukke kruispunten dan het te laten? Ligt aan hoe je het uitrekent. Wat zijn de gevolgen als je het niet doet? Punt is, we kiezen ervoor dat het beter is wel te doen. Het 'oog om oog, tand om tand'-principe is middeleeuws. We hebben een justitieel apparaat om de maatschappij te beschermen tegen misdaad. De doodstraf is een middel, maar levenslang is dat net zo. Geven we misdadigers straffen om wraak te nemen? Als dat je enige motivatie is weet ik niet of je überhaupt in staat bent objectief over onze strafrecht te oordelen. Daarom hebben we onafhankelijke (en geen jury-)rechtspraak. Waar trekken we de grens? Willen we dan martelen en lichaamsdelen afhakken weer invoeren?” Karim_Maassen

Özcan Akyol: 'Iedereen voelt zich tekortgedaan door media'

In Eus in Medialand gaat Özcan Akyol op zoek naar de mediakloof tussen de Randstad en de provincie. Hij onderzoekt waarom sommige Nederlanders het gevoel hebben dat ze niet worden vertegenwoordigd in de mainstream media. NUjij'er Michelangelo kan zich goed vinden in de woorden van de columnist in het gesprek met NU.nl.

“Mooi artikel. Vaak de spijker op zijn kop. Kloof tussen de randstad en "de provincie" is groot. En in de media wordt vaak veel aandacht besteed aan dingen waar de provincie weinig mee heeft. Denk aan het hele gedoe over zwarte piet of genderneutrale toiletten. Daar zijn we "in de provincie" nog niet echt klaar voor. Voel ik me als provinciaal minderwaardig? Helemaal niet. Voel ik me tekortgedaan? Ook niet. Als randstedelingen graag over hun eigen problemen praten is dat voor mij prima. Sterker nog, ik moet dan wel glimlachen over hoe moeilijk ze daar soms makkelijke dingen kunnen maken. Wat ik wel mooi zou vinden is dat er meer aandacht zou zijn voor vraagstukken die in de provincie spelen. Beetje meer platteland in de mainstream media zou leuk zijn. Ik kan ook altijd genieten van een programma als Onze stad ons dorp. Daar zie je haarfijn hoe je in hetzelfde land een compleet verschillend leven kunt hebben.” Michelangelo

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.