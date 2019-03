De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft woensdag een verzameling van 110 manuscripten van Albert Einstein tentoongesteld. Veel daarvan zijn nog nooit eerder in het openbaar vertoond.

Het gaat om wiskundige notities die de natuurkundige vooral tussen 1944 en 1948 maakte.

De Israëlische universiteit heeft de aantekeningen in handen gekregen via een stichting in de Amerikaanse stad Chicago, die op haar beurt de documenten kocht van een particuliere verzamelaar uit de staat North Carolina.

Einstein deed in 1940 afstand van zijn Duitse nationaliteit, toen Adolf Hitler aan de macht kwam. Hij vertrok naar de Verenigde Staten, waar hij ook staatsburger werd. Hij won in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde en overleed in 1955.