Nederlanders spoelen nog steeds veel dingen door het toilet die er niet thuishoren. Uit onderzoek van de Unie van Waterschappen blijkt dat veel mensen niet weten dat niet alleen tampons en billendoekjes, maar ook etensresten erg slecht zijn voor het riool.

De koepelorganisatie vroeg tweeduizend mensen naar hun gedrag. Daaruit bleek dat meer dan 20 procent van de ondervraagden etensresten door het toilet spoelt. 14 procent van de respondenten weet echter niet dat dit schadelijk kan zijn voor de riolering.

Door de vetresten in het eten kan het riool verstopt raken. Van de ondervraagden gooit 2 procent zelfs frituurvet weg in de wc.

De Unie van Waterschappen schat verder dat een op de tien Nederlanders billendoekjes in het toilet gooit. Dat komt wekelijks neer op 10,5 miljoen doorgetrokken billendoekjes. Menstruatieproducten en luiers worden in mindere mate teruggevonden in de gemalen van de waterzuiveringsinstallaties.

"Stoffen die er niet in komen, hoef je er ook niet uit te halen en dat komt weer ten goede aan de de waterkwaliteit", legt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen uit. "Bovendien kan de afvoer bij mensen thuis ook verstopt raken door afval zoals billendoekjes, maandverband en vettige substanties."

Medicijnresten in het water

Volgens het onderzoek gooit 1 procent van de ondervraagden verfresten en overgebleven medicatie door de wc. Er wordt jaarlijks in totaal 140.000 kilo aan medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd. Meestal gaat dit om medicijnresten uit de urine.

"Door de vergrijzing en een toename in het gebruik van medicijnen in Nederland, zal de vervuiling van deze resten verder toenemen. Je kunt medicijnen die niet meer worden gebruikt, terugbrengen naar een verzamelpunt bij de apotheker", zegt Van der Voort.

Onnodig afval in de toiletten is makkelijk te voorkomen. "De kosten voor het opruimen worden betaald met belastinggeld. We hopen dat mensen met de nodige voorlichting zich iets meer bewust worden van de moeilijkheden die dit veroorzaakt in de efficiency van het proces", aldus Van der Voort.