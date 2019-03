Vrijdag is het Internationale Vrouwendag. Voor deze gelegenheid zit Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen - die zich al decennia inzet voor gelijke rechten - woensdag een uur lang klaar op NUjij om al jouw vragen over vrouwenemancipatie te beantwoorden. Het is ook mogelijk om nu al je vragen in te sturen.

Tijdens Internationale Vrouwendag wordt extra stilgestaan bij de emancipatie en positie van vrouwen. Ook op NUjij wordt regelmatig gediscussieerd over de emancipatie van de vrouw.

Hoe is het in Nederland met vrouwenemancipatie gesteld, waarom wordt er in de politiek veel aandacht aan besteed, en zullen de verschillen tussen man en vrouw niet altijd blijven bestaan?

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder deze tekst, Ploumen geeft woensdag vanaf 15.30 uur een uur lang antwoord op de beste en leukste vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Waarom Lilianne Ploumen?

Ploumen zet zich vanaf het begin van haar politieke carrière in voor emancipatie. Zo strijdt ze voor gelijke lonen van mannen en vrouwen. In 2017 werd ze als toenmalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking internationaal bekend met het oprichten van het 'abortusfonds' SheDecides.

Ploumen nam het initiatief voor SheDecides na de beslissing van president Donald Trump om de Amerikaanse subsidie voor organisaties die in arme landen vrouwen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen in te trekken. Ploumen wist 400 miljoen euro op te halen en werd gesteund door bijna zestig landen.