Twee mannen hebben een agent in burger proberen te bestelen in Amsterdam. Beide mannen zijn aangehouden.

De verdachten botsten expres tegen de agent in burger op en een van hen voelde in de achterzak van de agent.

De agent in burger was juist opgeroepen ter versterking omdat de twee verdachten betrapt waren op het zakkenrollen van een telefoon van een minderjarige Amerikaanse toerist in een souvenirwinkel.

Het Prioteam van de politie zag de zakkenrollers de winkel ingaan. Daarna zagen ze dat de verdachten op het meisje botsten en haar telefoon stalen. Hierop achtervolgden ze de zakkenrollers naar buiten.

Ook een gestolen broek aangetroffen

De agent in burger, die inmiddels was opgeroepen, kwam hen tegemoet lopen en de verdachten sloegen weer toe. Hierop werden ze aangehouden. De agenten namen de gestolen telefoon in beslag. Ook werd er een gestolen broek aangetroffen met een alarmlabel er nog in.

Het meisje was ondertussen opgevangen op het bureau. Ze was blij haar telefoon weer terug te krijgen.