Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Kabinet erkent fout: Energierekeningen vallen hoger uit dan verwacht

Uit berekeningen van onder meer NU.nl blijkt dat de energierekening dit jaar met ruim 330 euro stijgt. Dat is hoger dan verwacht, erkent het kabinet. Er werd eerst rekening gehouden met een stijging van 108 euro per jaar per huishouden. Ondanks deze hogere kosten ziet NUjij'er DavidC het positieve ervan in.

“Ik vind het een bijzonder goede ontwikkeling. Misschien gaan mensen nu eens eindelijk stil staan bij het verbruik van energie. Mensen maken er gebruik van alsof een oneindig gebruik van energie een recht is. De vervuiling, gevolgen en de bijbehorende kosten zijn kennelijk niet relevant. Hopelijk leert men wat van de prijsverhoging. Als men met de hand aan de thermostaat even nadenkt en een trui aantrekt i.p.v. de verwarming weer op subtropisch te zetten, gaan we er op vooruit met z'n allen.” DavidC

Docent die porno keek in klaslokaal keert niet terug op school in Lochem

Een docent op het Staring College in Lochem werd zo'n twee weken geleden op non-actief gesteld nadat er tijdens de les pornografische beelden op het digitale schoolbord te zien waren. Deze week werd bekend dat de docent niet terug zal keren naar de school. NUjij'er Ongelovige_Jansen reageert op de vraag of de ontstane ophef eigenlijk wel terecht is.

“Ja, de ophef is terecht. Ik zou me heel ongemakkelijk voelen als mijn collega (al is het in zijn pauze) porno zou kijken waar ik bij ben. Ongemakkelijk, omdat porno in ieder geval de intentie heeft een seksuele prikkel te geven en ik geen behoefte heb die uitwerking op een collega mee te maken. Ik snap daarom heel goed dat het in een klas met leerlingen geen pas geeft. Wat ik wel moedig vind, is dat deze leraar zijn volledige verantwoording neemt en niet komt met flauwe smoesjes als was hij gehackt o.i.d. Hij erkende zijn fout en schoof die niet af op iemand anders. En ik vind het ontroerend dat zijn leerlingen het voor hem opnemen, dat is veelzeggend hoe hij als leraar functioneerde. Toch vind ik het een goede beslissing om niet meer voor de klas te gaan staan en lijkt het netjes opgelost nu de school en leraar kennelijk een regeling hebben getroffen.” Ongelovige_Jansen

Het Faalverhaal: 'We hadden zeven klanten, vier van hen waren vrienden'

In onze rubriek Het Faalverhaal spreekt NU.nl wekelijks mensen die hun dromen en ambities najaagden, maar deze niet tot een goed einde konden brengen. Deze week deelde Lars Timmermans zijn verhaal. Zijn nieuwe platform zou duizenden werklozen aan een baan helpen. Toch ging het tot drie keer toe mis. Timmermans gaf zelf antwoord op de vraag van NUjij'er NickyG of het allemaal goed is gekomen en ging in op de reactie van NUjij'er Bas_Pronk. Daarin werd het idee van Timmermans vergeleken met de pitch voor Dragon's Den.

“Beste allemaal, @Nicky... het is goedgekomen. Ondertussen heb ik meerdere succesvolle bedrijven gestart en weer verkocht. Dit verhaal gaat over mijn beginperiode als ondernemer (10 jaar geleden en dus een ander internet tijdperk). Ik zie reacties over de prijzen die wij in die tijd vroegen voor het platform. Die zijn vooraf onderzocht en gesteld aan de werkzoekenden zelf. Dus we hebben wel degelijk vooraf getracht een beeld te krijgen bij de investering voor iemand die weer aan het werk wil komen. De belangrijkste leerschool is dat mensen snel zeggen iets te willen betalen, maar zodra je vraagt op dat moment het bedrag ook over te maken, de keuze plots heel anders kan zijn en ze pas echt goed gaan nadenken. En @Bas helemaal eens met je opmerking en exact ook het issue voor veel uitgevers die online activiteiten ontplooien. Met Media Movers zijn wij actief binnen de totale sector en zien dagelijks de gevolgen en positieve pogingen met gratis content geld te verdienen.” LarsT

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.