Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Tadic: 'Alles mogelijk' als Ajax in Madrid zelfde niveau haalt

Dusan Tadic van Ajax gelooft ondanks de 1-2-thuisnederlaag tegen Real Madrid dat een plek in de kwartfinales van de Champions League mogelijk is voor de club. NUjij'er Aardvark is geen Ajax-fan en denkt dat er een wonder nodig is, maar hoopt het beste.

“Ik ben geen fan van Ajax en geen fan van Real, maar ik heb gisteren wel genoten van een heerlijke pot die geen moment verveelde. Echt vreselijk jammer dat Ajax er niet meer uit wist te slepen, want als ze hadden gewonnen, was dat volledig verdiend geweest. Kan niets anders zeggen als voetballiefhebber. In Nederland zet iedere club natuurlijk twee tandjes bij als ze tegen Ajax, PSV of Feyenoord moeten spelen. Ook die drie onderling. De rest van de wedstrijden spelen ze op halve kracht, want wat valt er nou voor eer te behalen tegen een Heracles? Die houding is volledig te begrijpen met onze beperkte competitie, maar het gevaar is wel dat Heracles wint van een grote club die op halve kracht speelt. Is Ajax kansloos in Madrid? Ja. Mits er een klein wondertje gebeurt. En dat wondertje is hierboven omschreven. In de ogen van Madrid is Ajax niet veel meer dan een Heracles. Als Madrid dus op halve kracht speelt, kunnen ze zo maar 2 of 3 tegendoelpunten krijgen. Laten we daar op hopen!” Aardvark

'Nederlandse kankerpatiënten kregen afgekeurde medicijnen uit China'

Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 medicijnen gekregen waarvan de werkzame stof afkomstig was van een afgekeurde Chinese fabriek. Veel NUjij'ers reageren geschokt. Volgens NUjij'er Patje D, die in een lab heeft gewerkt, hoeft dit echter niet te betekenen dat het eindproduct ook vervuild was.

“Ik heb gewerkt op een laboratorium waar de grondstoffen en eindproducten van diverse farmaceutische bedrijven werden gecontroleerd. Alle grondstoffen en medicijnen van buiten de EU worden eerst streng gecontroleerd voordat een product de markt op mag. Het lab werd eens in de zoveel tijd gecontroleerd door de IGZ, de klant zelf en de FDA vanwege medicatie die ook naar de VS ging. De Chinese fabriek is waarschijnlijk afgekeurd wegens het niet voldoen aan de strenge regels. Je kan dan nog steeds een goed product leveren. Met het eindproduct is dus niets mis.” PatjeD

Amsterdamse raad boos op Sylvana Simons

De Amsterdamse gemeenteraad is boos over Sylvana Simons' aanvraag voor een spoeddebat. De fractievoorzitter van BIJ1 was van mening dat er "onnodig en buitensporig" veel kogels waren afgevuurd bij het schietincident bij De Nederlandsche Bank. SP-raadslid Nicole Temmink gaf aan dat "terughoudendheid gepast zou zijn geweest" totdat de uitkomsten van een lopend onderzoek bekend zijn. NUjij'er Rupert_Grint is het hiermee eens.

“Temmink heeft gelijk natuurlijk, beginnersfout van politica Simons. Legt wel de agenda bloot, wat nuttig is voor het maatschappelijk debat. Op het moment lijkt het alsof de focus niet ligt op het voorkomen van discriminatie en het creëren van gelijkheid, maar juist op het aanduiden van verschillen en het maken van onderscheid gebaseerd op raciale/seksuele identiteit. Ik hoop dat we daar doorheen kunnen prikken en een betere discussie kunnen hebben, over het individu. Identiteitspolitiek lijkt vooralsnog een effectief middel om discussies te winnen en media-aandacht te krijgen, dus ik vraag me af wie die discussie op gang gaat brengen. Zolang de discussie niet in het midden gevoerd kan worden zal die op de flanken plaatsvinden, dus ik hoop dat er snel goede sprekers opstaan.” Rupert_Grint

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.