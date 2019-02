Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Rem op gebruik zware en verslavende pijnstillers

Minister Bruno Bruins wil het groeiende gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl terugdringen met nog te bedenken maatregelen. De middelen zijn namelijk effectief, maar werken ook vaak verslavend. NUjij'er Ineke_B gebruikt zelf zware pijnstillers, en denkt dat de verantwoording ook bij patiënten zelf ligt.

“Ik gebruik het inmiddels al bijna vier jaar voor pijn door kanker. Ben niet verslaafd en neem alleen een hele lage dosis. Het is voor mij onvoorstelbaar als ik het niet meer krijg. Lees hier veel verhalen die schuld afschuiven op artsen maar ik vind dat mensen ook een eigen verantwoording hebben.Ben er voor dat artsen in hoge mate verantwoordelijk gehouden moeten worden voor wat zij voorschrijven, maar zoals gezegd moeten ook patiënten die daar toe in staat zijn beter nadenken.” Ineke_B

Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren bekeerd tot islam

Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren is moslim geworden. Van Klaveren was jarenlang kritisch over de islam, maar is radicaal van gedachten veranderd. NUjij'er Sunne1 hoopt dat hij door zijn bekering bruggen kan slaan tussen twee uitersten.

“Een opmerkelijke bekering. Als hij hier gelukkig mee wordt, is dat natuurlijk prima. Maar wat mij opvalt is zijn uitspraak "Je kunt je niet voorstellen hoe die vooroordelen doorwerken, tot je er zelf mee te maken krijgt". Dat vind ik wel een gebrek aan inlevingsvermogen. Als men jarenlang een bevolkingsgroep afschildert als "achterlijk" en allerlei andere kleinerende dingen roept die er niet om liegen, is het toch volstrekt logisch dat er een tegenreactie komt. Ik hoop dat hij met zijn nieuw verworven inzichten bruggen kan slaan tussen deze 2 uitersten.” Sunne1

'Ouders controleren massaal het internetgedrag van hun kinderen'

Veel Nederlandse ouders controleren de telefoon en het internetgedrag van hun kind. Menig NUjij'er vindt dit moeilijk te begrijpen om 'privacyredenen'. NUjij'er Patatteke doet het wel en legt uit waarom.

“Je hebt heel wat verantwoordelijkheden voor je kinderen, en geloof me dat ik smartphones en locaties van mijn kind controleer voor hun eigen veiligheid. Cyberpesten, oplichting, bedreiging, data die verspreid kan worden? Ze durven het niet te vertellen en voor je het weet loop je als ouder achter de feiten aan. Als je je minderjarige kind zijn/haar eigen gang laat gaan zonder controle dan is dat vragen om problemen op korte of lange termijn. Toen er nog geen smartphones waren kon je als kind iets doms doen waar 2 weken over gepraat werd en daarna was iedereen het vergeten, nu staat het online en word je aan een online schandpaal genageld waar je door duizenden bekeken wordt. Dat zijn geen situaties waar je zelf of je kinderen in wilt (laten) belanden. Dus het is onderdeel van je verantwoordelijkheden als ouder om je kinderen te beschermen en hun online gedrag te controleren en corrigeren waar nodig. “Privacy” van je minderjarige kind is hier ondergeschikt aan.” Patatteke

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.