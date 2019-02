In de haven van Rotterdam is vorig jaar met bijna 19.000 kilo cocaïne een recordhoeveelheid aan cocaïne onderschept. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2017, toen de cocaïnevangst nog was teruggelopen. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

Het speciale Hit And Run Cargo-team (HARC-team) deed vorig jaar in totaal 109 drugsvangsten, 27 meer dan in 2017. Naast cocaïne onderschepte het team ook 3378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne.

Het team is in 2018 ook betrokken geweest bij de vangst van in totaal drieduizend kilo cocaïne in Zeeland-West-Brabant, 1300 kilo tussen een lading bevroren kippenlevers en rond de kerst trof het team in verschillende partijen in totaal bijna 4000 kilo aan.

Een vangst van 2500 kilo werd aangetroffen in een container met meloenen op een schip uit Brazilië. De container werd gelost op een terminal op de Maasvlakte.

Alle tien partijen die eind december werden aangetroffen, waren afkomstig uit Zuid-Amerika. Landen van herkomst waren onder andere Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.