Amerikaanse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd met een laser direct geluid te versturen naar het oor van een luisteraar, zonder dat die daarbij risico op brandwonden loopt.

Een team van natuurkundigen van de Amerikaanse technische universiteit MIT in Lexington probeerde de opstelling zelf uit door hun oren dicht bij de laserstraal te brengen om geluid op te vangen, meldt Science News. Hun bevindingen zijn begin deze maand gepubliceerd in Optics Letters.

"Je beweegt je hoofd een beetje heen en weer, en dan is er een gebied van een aantal centimeter waarbinnen je zegt: 'Oh, daar heb je 't!' Dat is best cool", zei medeauteur Charles Wynn.

Door gebruik van de juiste golflengtes en de juiste intensiteiten is er geen risico dat de laser brandwonden veroorzaakt als die in contact komt met ogen of huid.

Het kunnen horen van geluid door middel van laser, wordt veroorzaakt door het zogeheten foto-akoestische effect, waarbij de warme van het licht omgezet wordt in geluid, wanneer het terechtkomt op bepaalde materialen. Bij deze test werd er gebruik gemaakt van waterdamp, waar de lichtdeeltjes op 'landden'.

De onderzoekers maakten gebruik van twee technieken om geluid over te brengen met de laserstraal. De eerste bestaat uit het snel variëren van de intensiteit van de straal, waardoor stemmen en muziek kunnen worden weergegeven. Die geluiden kunnen op elk punt van de straal worden waargenomen.

Tweede techniek bezorgt geluid 'op maat'

De tweede techniek beperkte de weergave van het geluid tot een enkele locatie. Daarvoor werd een roterende spiegel gebruikt, waarmee de straal in een boog door de ruimte werd gezonden. Het geluid kan worden gehoord op de plek langs de straal waar het licht met de maximale geluidssnelheid voorbijkomt.

De maximale afstand die door de onderzoekers in het laboratorium werd bereikt bedroeg enkele meters. De geluidskwaliteit was nog niet om over naar huis te schrijven, maar het team zal nu proberen die te verbeteren.

Mogelijk kan de techniek in de toekomst worden gebruikt om direct te communiceren in een omgeving met veel achtergrondgeluid, bijvoorbeeld om mensen te waarschuwen voor gevaar.

Ook bieden de inzichten aanknopingspunten voor consumentenelectronica: mogelijk kan er in de toekomst naar apparaten zoals televisies worden geluisterd zonder gebruik van een koptelefoon en zonder overlast voor andere aanwezigen.