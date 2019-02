Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

ChristenUnie wil snel oplossing kinderpardon

ChristenUnie zei begin deze week dat er snel een oplossing moest komen voor het versoepelen van het kinderpardon. Er is nu een deal, maar wat moest er volgens onze lezers worden afgesproken? Volgens NUjij’er Ongelovige_Jansen moesten vooral de procedures op de schop: er kan volgens hem veel te lang worden geprocedeerd.

“Asielprocedures die nu worden gevolgd leveren mensen op die tussen wal en schip vallen. Namelijk kinderen die hier integreren of worden geboren en buiten hun schuld weggestuurd worden naar een land waar ze niets mee hebben. Zolang die oorzaak niet wordt weggenomen blijven dit soort kinderen het slachtoffer van ouders die procedure op procedure kunnen starten met steeds dezelfde uitkomst, maar die uiteindelijk toch aan het langste eind trekken omdat iedereen (terecht) ziet wat voor leed de kinderen wordt aangedaan als ze weggestuurd zouden worden. Ik denk dat niemand in NL zich druk maakt om 400 kinderen die hier mogen blijven, maar dat het wringt omdat het voelt als een soort gijzeling waar onze regels tegen ons worden gebruikt om toch de zin te kunnen doordrijven. Dat drammen uiteindelijk oplevert is onverteerbaar en dat zou opgelost moeten worden met uitvoerbare regels die stapeling van procedures uitsluit en de uitkomst eerlijk maakt.” Ongelovige_Jansen

Waarom is Ronnie Flex zo populair?

Hoewel zijn muziek en teksten niet onomstreden zijn, timmert de 26-jarige rapper Ronnie Flex onverstoord aan de weg. In ons achtergrondverhaal over de rapper noemt het platenlabel van Flex hem in een adem met Jimmy Hendrix. Volgens NUjij’er Cookiemonster is dit niet terecht.

“Waar ik me aan stoor in dit artikel is dat de man van het platenlabel Flex en Hendrix in één adem durft te noemen. In tegenstelling tot de teksten van Flex zijn die van Hendrix pure poëzie. Ronnie heeft niet die diepgang. Ook muzikaal gezien zie ik geen aanknopingspunten. Hendrix was een gitaarvirtuoos waarbij ziel en instrument niet gescheiden waren. Ook was hij baanbrekend, vernieuwend en heeft in die zin tal van muzikanten beïnvloed en laten zien dat er geen grenzen zijn op muzikaal gebied. Binnen de (inter)nationale hiphop is er vast iemand die er met kop en schouders tussenuit springt. Ik denk eigenlijk niet dat dat onze Flex is, en hij is zeker niet vergelijkbaar met, en staat niet op eenzame hoogte als een icoon als Hendrix.” Cookiemonster

Minister Slob: 'Leerplicht gaat vóór actievoeren'

Minister Arie Slob vindt het sympathiek als scholieren willen actievoeren, maar ze moeten dat niet onder schooltijd doen. De leerplicht gaat voor, vindt de minister. NUjij’er Paul_Wijngaarden die werkzaam is op een school is het hier niet mee eens.

“Goede actie dat leerlingen gaan staken voor hun eigen toekomst. Een school moet leerlingen ook maatschappelijke betrokkenheid meegeven en dit is bij uitstek een manier om dat te doen. Op de school waar ik werk hebben leerlingen van klas 4 t/m 6, mits ze schriftelijke toestemming hebben van ouders, gewoon de mogelijkheid gekregen om te gaan staken. En ik heb er al velen gesproken die gewoon met de trein naar Den Haag gaan. Op school vertonen we die dag een film over klimaatverandering in de pauze. En mensen die roepen (waaronder de minister) dat leerlingen dan maar in het weekend moeten... dat is onzin natuurlijk. In het weekend is er niemand die in de kamer het protest dan mee krijgt.” Paul_Wijngaarden

