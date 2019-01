Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

CDA wil versoepeling kinderpardon

Het CDA sluit zich aan bij de partijen binnen de coalitie die een versoepeling van het kinderpardon willen. De VVD wil niets weten van aanpassingen. NUjij'er Frank Sunny vindt het versoepelen van het kinderpardon ook geen goed idee.

“Kinderen zijn vaak een speelbal om tot een definitief verblijf te komen. Dat kinderen hiervan de dupe worden is betreurenswaardig, maar uiteindelijk blijft het wel de keuze van de ouders om met alle risico’s van dien naar Nederland te komen - wetende dat je kunt worden uitgezet. Kortom, er zijn hier twee kanten van dit ethische verhaal. Terwijl je binnen besluitvorming juist het rationele midden moet zoeken. Immigratie vanuit veilige landen met een economisch oogpunt mag nooit de reden zijn om zo’n pardon te versoepelen. Want dat betekent een aanzuigende werking met nog meer ellende voor nieuwe kinderimmigranten die hier heen komen, hier opgroeien, aan het land wennen en vervolgens in dezelfde vervelende situatie terecht komen. Hiermee houd je een bestaand probleem in stand en hebben we over een paar jaar weer dezelfde ethische discussie. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.” Frank_Sunny_bfecbf

Wetenschappers: Ook ijs op Groenland smelt veel sneller dan verwacht

Niet alleen het ijs op de Noordpool, maar ook het landijs op Groenland smelt sneller dan verwacht. Meerdere NUjij'ers vinden dat we ons niet te druk moeten maken, omdat klimaatverandering iets van alle tijden is. NUjij'er Adrian_S kan zich hier niet in vinden.

“De meest gehoorde reactie van klimaatontkenners is dat het veranderen van klimaat van alle tijden is en dat is waar. Echter er is een groot verschil met hoe dit de afgelopen miljarden jaren ging en nu. Als het niet door een natuurverschijnsel kwam, als een komeet of super vulkaan die uitbarstte dan duurde zo'n verandering honderden tot duizenden jaren en niet zoals nu binnen enkele decennia. Het grote verschil hierin is dat als er duizenden jaren overheen gaan de natuur en alles zich kan aanpassen aan de veranderingen. Nu gaat het met zo'n rotvaart dat de natuur en de mens niet de tijd heeft om zich hieraan aan te passen.” Adrian_S

Trump mag aantal transgenders bij Amerikaanse strijdkrachten beperken

Het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft president Donald Trump voorlopig toestemming om het aantal transgenders binnen de strijdkrachten te beperken. Daarmee worden eerdere uitspraken van lagere rechters opgeschort. NUjij'er Nimor snapt niet dat er onderscheid wordt gemaakt tussen transgenders en niet-transgenders.

“Ik snap het argument dat mensen met psychische problematiek niet in de frontlinie moeten dienen. Echter, waarom sluit je dan specifiek transgenders uit en niet gewoon mensen met psychische problematiek? Het lijkt er dan sterk op dat dit een gezocht argument is en dat het je eigenlijk om transgenders te doen is. Wat ik misschien nog wel kwalijker vind, is dat de hoogste rechters weer lijken te oordelen overeenkomstig hun politieke kleur. Het komt wel erg vaak voor dat het vijf tegen vier is. Dat is overigens een verwijt voor alle negen de rechters.” Nimor

