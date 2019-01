Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Brits Lagerhuis keurt Brexit-deal af

Het is de Britse premier Theresa May niet gelukt om een meerderheid van het Britse Lagerhuis achter haar Brexit-deal te krijgen. NUjij'ers discussieren over de vraag wat de oplossing zou zijn voor deze crisissituatie. Volgens Nijmegenaar is een tweede referendum de enige oplossing.

“De deal is afgeserveerd. Persoonlijk zie ik geen nieuwe deal komen, immers de Ierse grens is voor de EU essentieel, en die grens is in essentie de reden waarom de Britten de deal hebben afgestemd. Daarmee zijn er nog maar twee opties. Geen deal of geen Brexit. In de campagne voor het referendum werd de kiezers voorgehouden dat een deal goed te doen was, en dat anders geen deal ook prima was. Dat blijkt volstrekt onwaar te zijn. Nog geen drie jaar na een referendum een zelfde referendum houden is bijna per definitie verkeerd - maar in dit geval is er zoveel anders geworden, dat ik denk dat een referendum de enige oplossing is. De vraag kan eenvoudig zijn, uittreden zonder deal, of niet uittreden.” Nijmegenaar

VVD wil klimaatakkoord niet uitvoeren

De VVD zet een rem op de klimaatmaatregelen uit het klimaatakkoord. Fractieleider Klaas Dijkhoff wil niet dat 'gewone mensen' op kosten worden gejaagd. Coalitiegenoten D66 en ChristenUnie reageren kritisch op de VVD-uitlatingen. NUjij'er SweetCountry kan zich er ook niet in vinden.

“Het is een zekerheid dat we zuiniger aan moeten doen met het klimaat. Als het niet om de opwarming gaat, dan wel voor onze gezondheid en die van de natuur. Deze taal van de VVD kan ik dan ook alleen zien als populisme in zijn puurste vorm. Hij zegt al een tijd lang precies wat de stemmers van de PVV en FvD willen horen. Willen we een beter gezonder klimaat, dan zouden we het gezamenlijk op een eerlijke manier moeten verdelen. De rijke ietsjes meer dan de arme. De grootverbruikers ook ietsje meer dan mensen die zuiniger doen. Klinkt allemaal vrij logisch, toch?” SweetCountry

Trump dreigt Turkije 'economisch te verwoesten' bij aanval op Koerden

De Amerikaanse president heeft gedreigd Turkije "economisch te verwoesten" als de Turkse president Recep Tayyip Erdogan besluit de Koerden in Syrië aan te vallen. NUjij'er Regis is van mening dat Trump het genuanceerder had kunnen brengen, maar begrijpt zijn zet.