Door het slechte nieuws dat de voorpagina van NU.nl meestal domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Archeologen ontdekken sensuele wandschildering in Pompeï

Archeologen hebben in de antieke stad Pompeï bij Napels een bijzondere muurschildering van twee mythologische figuren blootgelegd. Daarop is te zien dat oppergod Zeus in de gedaante van een zwaan de liefde bedrijft met prinses Leda.

De archeologen maakten de vondst van deze "scène vol sensualiteit" maandag bekend. De fresco, een met waterverf geschilderde afbeelding op natte kalk, werd gevonden in de slaapkamer van een huis aan de Via del Vesuvio.

De fresco van oppergod Zeus en prinses Leda

Nederlanders eten iets gezonder

We eten in Nederland de afgelopen jaren meer groente en fruit en minder vlees en suikerhoudende dranken, meldt gezondheidsinstituut RIVM op basis van een voedselconsumptiepeiling onder vierduizend kinderen en volwassenen.

In de periode 2012 tot 2016 aten Nederlanders gemiddeld 7 procent meer fruit dan in de periode 2007 tot 2010, namelijk 110 gram per dag. Ook is de vleesconsumptie in deze periode gedaald naar 100 gram per dag, een afname van 8 procent.

Vier overlevenden van schietpartij Parkland winnen Kindervredesprijs

De Amerikaanse tieners David Hogg (18), Emma González (18), Jaclyn Corin (18) en Matt Deitsch (20) hebben woensdag de Kindervredesprijs 2018 gewonnen.

De jongeren richtten de beweging March For Our Lives op na de schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse stad Parkland op 14 februari 2018. Hierbij kwamen zeventien mensen om het leven, de vier tieners overleefden het drama.

Ze kregen de onderscheiding in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad uit handen van aartsbisschop Desmond Tutu.

Minder hiv-diagnoses in Nederland

Vorig jaar kregen minder mensen te horen dat ze besmet zijn met hiv, namelijk zo'n 750 mensen. In 2016 kwamen er 820 hiv-diagnoses bij, zo bleek donderdag uit nieuwe cijfers van de Stichting Hiv Monitoring.

Bij 95 procent van de mensen in behandeling is het virus succesvol onderdrukt. Dat betekent dat het virus niet meer te vinden is en het ook niet meer overgedragen kan worden. De meeste mensen worden enkele maanden nadat ze de diagnose krijgen al behandeld.

Stations krijgen meer fietsenrekken

Treinstations door het hele land krijgen er in totaal 25.000 fietsparkeerplekken bij. Daar heeft het kabinet 74 miljoen euro voor uitgetrokken. Gemeenten en provincies leggen nog eens 245 miljoen euro bij.

De investering moet ervoor zorgen dat problemen met het stallen van fietsen worden opgelost. Ook moeten de extra parkeerplekken mensen stimuleren om vaker de fiets en de trein te pakken.

Twee nieuwe insectensoorten ontdekt in Maastricht

Wetenschappers hebben twee nieuwe insectensoorten ontdekt in een insectenval in een groeve van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht. Het gaat om de bocheldansvlieg en de paddenstoelmug.

Daarnaast zijn nog eens 28 soorten gevonden die nog nooit eerder in Nederland zijn gezien. Onder de nieuwe soorten voor Nederland zijn bochelvliegen, steltmuggen en lansvliegen. Een van de gevonden bochelvliegen is een parasiet van reuzenmieren, die in Nederland zeldzaam zijn, stelt conservator Paul Beuk van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.

Onderzoekers ontwikkelen apparaat om risico op diabetes te voorspellen

Onderzoekers van het UMC Groningen hebben een slim meetapparaat ontwikkeld dat het risico op type 2-diabetes, hart- en vaatziekten en het overlijdensrisico kan voorspellen.

Het instrument, ter grootte van een baksteen, wordt op de onderarm gelegd en meet de weerkaatsing van licht door de huid (autofluorescentie). Met de uitkomsten kan in een vroeg stadium gekeken worden hoe risicofactoren bij patiënten, zoals roken en te weinig bewegen, verminderd kunnen worden.