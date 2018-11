Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Youtuber NikkieTutorials vindt kritiek op ingrepen onterecht

Visagiste Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, vindt de kritiek die ze krijgt op haar cosmetische ingrepen onterecht. NU.nl vroeg NUjij’ers of zij het hier mee eens zijn, of geeft ze het verkeerde voorbeeld aan haar kijkers? NUjij’er Shelby_Peek denkt dat de verantwoordelijkheid het meest bij de ouders ligt.

“De belangrijkste factoren die meespelen in het zelfvertrouwen van jonge meiden moet niet afhankelijk zijn van wat zij op YouTube zien. Het is makkelijk om vingers te wijzen naar mensen als Nikkie terwijl zij meiden altijd heeft aangespoord om je goed te voelen in je vel, ongeacht hoe je eruit ziet. Als meiden door haar video's in de verleiding komen om ook aan de cosmetische ingreep te beginnen dan moeten de ouders hier hun meest waardevolle mening over geven, want ''YouTube-sterren'' zijn niet verantwoordelijk voor ieder zijn kind” Shelby_Peek

CNN klaagt Trump aan om intrekken accreditatie

CNN heeft dinsdagochtend lokale tijd een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, vanwege het intrekken van de accreditatie van CNN-verslaggever Jim Acosta. NUjij’er Thierry_B vindt het intrekken van de accreditatie een slechte zaak.

“Nee, het heeft niet zozeer met de vrijheid van meningsuiting te maken - want Acosta en CNN kunnen nog steeds uitzenden wat ze willen. Het heeft te maken met de persvrijheid want door een medewerker van CNN zijn accreditatie te ontnemen wordt het CNN moeilijker gemaakt om persbijeenkomsten van het Witte Huis bij te wonen en vragen te stellen. Dat is een slechte zaak. Men kan het oneens zijn met het type vragen dat CNN stelt, maar dat kan en mag geen reden zijn om iemand's accreditatie in te trekken. Zeker niet als de vragen respectvol worden gesteld; er werd niet gescholden, er werden geen feiten verdraaid, etc. etc. Dat werd eerder door Trump zelf gedaan - de wijze waarop hij Acosta en CNN wegzet.” Thierry_B

Fox News steunt CNN in zaak Acosta

Fox News steunt CNN in de juridische strijd tegen het Witte Huis om te proberen CNN-verslaggever Jim Acosta weer toegang te geven. Niet wat iedereen zou verwachten, maar goed voor het ‘gemeenschappelijk doel’, vindt NUjij’er Leonidas.

“Steun uit onverwachte hoek, een mooi gebaar. CNN en Fox zijn elkaars tegenpolen, maar in deze zaak hebben ze zeker een gemeenschappelijk doel. Vandaag is het linkse media, maar morgen kan het rechtse media zijn die met de kop op het hakblok ligt. Dat voelen ze gelukkig goed aan.” Leonidas

Brexit rond. Of toch niet?

Het meest besproken onderwerp deze week: de Brexit. De Britse regering heeft dinsdag aangekondigd dat er een overeenkomst bereikt over de Britse uittreding uit de Europese Unie. De kop ‘Brexit-deal is rond' vond NUjij’er Hanz1951 echter te optimistisch. Daar bleek hij gelijk in te hebben.

“In een eerdere reactie heb ik geprobeerd aan te geven, waarom ik de kop boven dit artikel te optimistisch vind. Laat me het nu nog wat scherper stellen: De deal is pas rond op het moment dat de laatste van de verantwoordelijke politici (de regeringsleiders van de lidstaten van de overige E.U.-landen en die van het V.K.) hun handtekening eronder hebben gezet. Zolang we de tekst van de ontwerpovereenkomst niet kennen, en we niet weten hoe de voor- en tegenstanders van de Brexit hierop reageren, kunnen we niet zeggen dat de deal rond is. En t.a.v. de Brexit lijken de meningen dusdanig verdeeld, dat ik het nog maar moet zien dat het ooit zover komt. Ik denk dat het beter is, dat het V.K. gewoon in de E.U. blijft. Ik denk, dat als de Brexit dan toch door zou gaan, daar een voor alle partijen aanvaardbare overeenkomst aan ten grondslag zou moeten liggen. Voor- en tegenstanders zullen voor zo'n overeenkomst het nodige moeten slikken. De vraag is nog steeds hoeveel ze zullen slikken.” Hanz1951

