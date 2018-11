Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Politie wil meldplicht illegaal vuurwerk

De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. Hiermee hoopt de politie de veiligheid voor agenten te verbeteren. NUjij’er John68 denkt dat het beter is om vuurwerk in zijn geheel te verbieden.

“Helaas is de laatste jaren gebleken dat bepaalde mensen in Nederland niet om kunnen gaan met hun vrijheden met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. Dit leidt tot steeds meer overlast in de maatschappij waardoor onnodig kosten voor de gemeenschap ontstaan en - erger nog - mensen letsel oplopen. Zeker als vuurwerk als wapen wordt ingezet, of om vernielingen te plegen, is het aan de tijd om dit een halt toe te roepen. Een algeheel verbod is dan een passende oplossing die men wel overwogen kan toepassen. Hierbij hoort echter ook een adequate handhaving met de juiste straffen bij een overtreding. Een algeheel verbod is eenvoudiger te handhaven en veel minder omslachtig dan het zoeken naar illegaal vuurwerk of misbruik van vuurwerk. Met de kostenbesparing die een algeheel verbod met zich meebrengt kunnen schitterende vuurwerkshows worden georganiseerd waar jong en oud van kan genieten.” John68

Advocaat Asia Bibi krijgt tijdelijke opvang

De advocaat van Asia Bibi, de Pakistaanse christen die recent werd vrijgesproken van godslastering, heeft tijdelijke opvang in Nederland aangeboden gekregen. Is dat terecht? NUjij’er DavidW vindt van wel.

“Iemand die met gevaar voor eigen leven opkomt voor mensenrechten is een held. Helden moeten we zuinig op zijn en beschermen. Het zijn mensen die de maatschappij een positieve draai kunnen geven. Het geeft ook andere potentiële helden de moed om op te staan en zich uit te spreken. Wetende dat ze gesteund worden en eventueel kunnen terugvallen op een veilige haven. Zo dragen we bij aan een veiligere wereld. Ook voor ons land. Want als er geen helden opstaan om er tegenin te gaan en de schapen zich blijven aansluiten dan staat het vanzelf een keer aan onze grens.” DavidW

Hogere vergoeding voor raadsleden kleine gemeenten

Raadsleden in kleine gemeenten krijgen een hogere vergoeding. De vergoeding stijgt naar 959 euro per maand. Tot nu toe ging het om bedragen tussen de 251 en 618 euro. Volgens oud-raadslid Annaniem is het niet veel geld voor het aantal uur dat men in het raadslidschap steekt.

“Als oud raadslid in een kleine gemeente kan ik vertellen dat geld nooit de drijfveer kan zijn. Gemiddeld ben je tenminste 2 a 3 avonden per week op pad voor vergaderingen, bijeenkomsten etc. Tel daar het leeswerk (en dat zijn fikse dossiers) en uitzoekwerk bij en je komt al gauw aan 15-20 uur in de week. De vergoeding geeft je de ruimte om bijvoorbeeld deeltijd te gaan werken om ook nog tijd voor jezelf, huishouden etc. te hebben. Vergis je niet, aanpassing van een minimabeleid maakt niet uit of je het hebt over 100.000 mensen of 40.000 mensen. Voor de centen wel, maar voor de regelgeving an sich niet. Er is dus niet minder werk omdat je in een kleinere gemeente zit. Sterker nog, er is eerder meer werk omdat een kleinere gemeente ook een kleinere raad en dus fractie heeft om het werk over te verdelen. Dus prima en als iedereen denkt dat het makkelijk verdienen is - meld je aan!” Annaniem

Nederland telt vijfhonderd jihadisten

Nederland telt ongeveer vijfhonderd jihadisten en enkele duizenden sympathisanten van jihadistisch gedachtegoed, staat in een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). NUjij’ers discussiëren over de vraag of het verstandig is om dit soort nieuws te publiceren. Gebruiker Malinowski heeft zo z’n twijfels.

“Ik weet persoonlijk nooit zo goed of het heel verstandig is dit soort nieuws te publiceren. Enerzijds ben ik van mening dat inlichtingendiensten zo transparant mogelijk moeten zijn over dit soort zaken, en dat de nationale veiligheid iedereen aan zou moeten gaan. Anderzijds, wat schieten we concreet met dit soort nieuws op? Door de meeste mensen zal het waarschijnlijk als beangstigend worden ervaren. Angst voor jihadistische terreur zal door een deel omgezet worden in angst en afkeer van moslims in het algemeen. En die sociale isolatie van moslims werkt vervolgens juist weer radicalisering in de hand. Daarnaast zou voor die 500 Jihadisten de wetenschap dat ze mogelijk in de gaten worden gehouden door de inlichtingendiensten als trigger kunnen dienen om snel te handelen. Dus ja. Ik snap de plicht van de media om dit soort informatie met het publiek te delen. Maar of het daadwerkelijk het belang van de maatschappij dient betwijfel ik ernstig. Mag ik dat eerlijk zeggen?” Malinowski

