Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Fotograaf vindt stel van wie hij aanzoek vastlegde

Het stel is gevonden, van wie een huwelijksaanzoek bij toeval op bijzonder fraaie wijze werd vastgelegd door een Amerikaanse fotograaf, laat de freelance fotograaf Matthew Dippel maandag weten. "Het gelukkige koppel" bestaat uit Charlie en Melissa Bear, meldt Dippel op zijn Facebook-pagina.

Dippel was begin oktober foto's aan het maken bij Taft Point in het Yosemite National Park, toen hij een stel zijn beeld in zag schuiven. Op het moment dat de man op één knie ging, besloot de Amerikaan af te drukken.

Texel ontvangt zeer zeldzame roodoogvogel

Texel maakt de komst bekend van een uiterst zeldzame gast, een roodoogvireo uit Noord-Amerika. Honderden vogelaars nemen de boot naar het eiland om een glimp op te vangen van de zangvogel die nooit eerder op het eiland is gezien.

De komst van de vogel is bijzonder, omdat het pas de derde keer is dat een roodoogvireo 'in het veld' is waargenomen in Nederland. Het exemplaar op Texel is vermoedelijk verdwaald geraakt op zijn jaarlijkse trektocht van Noord- naar Zuid-Amerika, vertelt Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel aan NU.nl.

Eerste vrouwelijke rechter in Ethiopië

Voor het eerst is een vrouw in Ethiopië benoemd tot voorzitter van het hooggerechtshof. Het parlement schaarde zich unaniem achter de keuze voor Meaza Ashenafi.

Ashenafi was naar voren geschoven door de hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed. Hij zei tegen het parlement dat de veelzijdige internationale ervaring van Ashenafi haar bijzonder geschikt maakt voor de prestigieuze functie.

De premier heeft onlangs ook tien vrouwen benoemd in zijn kabinet, dat daardoor voor de helft uit vrouwen bestaat.

Recordaantal zeehonden gered in Waddenzee

In de Waddenzee worden steeds meer zeehonden geboren. Bij tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9.285 jonge dieren geregistreerd. In 2017 was er al een recordaantal van 9.167 welpjes.

Daarentegen is de totale populatie van alle geregistreerde dieren sinds 2012 grotendeels constant gebleven, met tussen 25.000 en 27.000 zeehonden per jaar. Volwassen dieren kunnen echter niet allemaal worden geteld, omdat ze - in tegenstelling tot welpen - vaak het water in duiken.

Levensverwachting voor ouderen neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen is voor 2024 licht toegenomen. Gemiddeld leven mensen van die leeftijd dan nog 20,63 jaar.

Dat is een halve maand langer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar had berekend en gemiddeld drie kwart jaar langer dan de mensen die vorig jaar 65 waren. "Dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting", aldus het CBS.

Zeldzame mandril geboren in Artis

In Artis is deze week een mandril geboren. De apensoort komt onder andere voor in de regenwouden van West-Afrika, zoals in Kameroen, Congo en Gabon. De diersoort wordt momenteel bedreigd, omdat mandrils gegeten worden door lokale bevolkingen.

De apen hebben een opvallend uiterlijk, met een lichtblauwe snuit, een rode neus en een lichte baard. Bij het jong in de Amsterdamse dierentuin zijn deze uiterlijke kenmerken nog niet zichtbaar, maar volgens de dierentuin zijn al wel de ingegroefde strepen naast de neus te zien.

Zandvoort aast op Formule1-race

Het circuit van Zandvoort heeft een concreet aanbod van de Formule 1 in beraad om in 2020 een Grand Prix te organiseren. Daarmee zou de sport na 35 jaar weer terug naar Nederland komen.

"Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix. Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is", bevestigt Prins Bernhard van Oranje als eigenaar van het circuit donderdagavond in gesprek met De Telegraaf.