De Amerikaanse Parker Solar Probe heeft in de nacht van maandag op dinsdag een snelheidsrecord gebroken. De sonde bereikte een snelheid van 246.960 kilometer per uur. Met zo'n snelheid zou hij in tien minuten om de aarde heen zijn.

De verwachting van NASA is dat de sonde de komende paar jaar vaker records zal breken. In 2024 haalt de Parker Solar Probe volgens de ruimtevaartorganisatie een snelheid van 692.000 kilometer per uur. De sonde is op weg naar de zon, die hij de komende jaren zal bestuderen.

Op maandag brak de sonde ook het record van de kortste afstand tot de zon. Hij staat op 42,8 miljoen kilometer afstand. Dat is dichterbij dan Mercurius, de eerste planeet in ons zonnestelsel. De eerdere records zijn in 1976 door de Duits-Amerikaanse zonnesonde Helios 2 gevestigd.

De sonde werd in augustus gelanceerd. Hij zal onder meer onderzoek doen naar de zonnewind. Dat is de stroom aan geladen deeltjes die de zon constant afvuurt.

De sonde is gebouwd om temperaturen van 1.400 graden Celsius te weerstaan. De straling op de bestemming is ongeveer vijfhonderd keer zo fel als bij de aarde. Een speciaal schild moet de sonde daartegen beschermen.

Sonde maakt woensdag eerste 'duikvlucht'

De Parker Solar Probe gaat de komende zeven jaar ovale banen rond de zon draaien. De eerste 'duikvlucht' begint woensdag. Hij komt dan steeds dichter bij de zon, tot hij op 6 november wordt weggeslingerd. In april is zijn tweede 'duikvlucht'. In 2024 zal de sonde 6 miljoen kilometer van de zon verwijderd zijn.

De satelliet is vernoemd naar de nu 91-jarige wetenschapper Eugene N. Parker. Hij ontwikkelde in de jaren vijftig het concept van de zonnewind.

Hij werd aanvankelijk voor gek verklaard, maar toen de eerste satellieten de ruimte ingingen en de zonnewind registreerden, bleek dat hij toch gelijk had. Het is de eerste keer dat een ruimtevaartuig is vernoemd naar iemand die nog leeft.