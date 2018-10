Wereldwijd overlijden jaarlijks zeven miljoen mensen voortijdig door luchtverontreiniging. Ongeveer 600.000 van hen zijn kinderen jonger dan vijftien jaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag in Genève. Vooral mensen in armere landen worden getroffen.

"Luchtverontreiniging is een wereldwijde gezondheidscrisis", waarschuwt de WHO, die verwijst naar cijfers uit 2016. Ongeveer 93 procent van de kinderen ademt lucht in die een risico vormt voor hun gezondheid en ontwikkeling.

De WHO maakt een onderscheid tussen buitenluchtvervuiling en binnenluchtvervuiling.

In de openlucht veroorzaken de verbranding van fossiele grondstoffen of afval, industriële uitlaatgassen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen de vervuiling.

Rook van kerosine, steenkool, organisch afval of hout dat gebruikt wordt om te koken of te verwarmen, verontreinigt de lucht in huis. Dit is vooral fataal voor kinderen die op jonge leeftijd veel tijd binnenshuis doorbrengen.

Longontsteking dodelijker dan ondervoeding

Van de kinderen onder de vijf jaar oud die in 2016 overleden, was longontsteking volgens de studie in 13 procent van de gevallen de doodsoorzaak. Dat is meer dan aan diarree, ondervoeding of besmettelijke ziekten.

"Dit is het zoveelste onderzoek dat bevestigt hoe ontzettend schadelijk luchtvervuiling is", zegt Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie. "De Nederlandse overheid moet echt veel stevigere maatregelen nemen om de luchtvervuiling snel, structureel en krachtig terug te dringen. Alleen zo wordt onze gezondheid beschermd.''