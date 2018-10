Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

‘Regering Trump wil erkenning transgenders terugdraaien'

De Amerikaanse president Donald Trump wil de officiële erkenning van transgenders terugdraaien. Als het aan Trump ligt, is het in de toekomst in de VS alleen maar mogelijk om door de overheid als man of vrouw erkend te worden. NUjij’er Asimo vindt deze stap onbegrijpelijk.

“Ik vind dat een slechte ontwikkeling: transgenders zijn geen modetrend. Mannen die zich al decennialang honderd procent vrouw voelen of visa versa, moeten in mijn optiek volledig geaccepteerd worden als zijnde vrouw of man. Net zo goed dat er mensen bestaan die zich noch vrouw noch man voelen. Daarnaast vind ik het hopeloos ouderwets, achterhaald en, pardon my French, ronduit onnozel dat een buitenstaander meent te kunnen bepalen wat iemand 'voelt' en of dat gevoel legitiem zou zijn of niet. Het zijn louter vooroordelen die acceptatie in de weg staan en niets anders. Het terugdraaien van een overheid om transgenders niet langer te accepteren geeft enkel aan dat diezelfde overheid, gevoed door vooroordelen, het deze mensen alleen maar lastig maakt zonder dat hier enige legitieme redenen voor bestaan.” Asimo

Steeds meer werknemers in zorg schrijven zich in als zzp'er

Werknemers in de zorg met een contract nemen steeds vaker ontslag om zich daarna als zzp'er te laten inhuren, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. NUjij’er Vedette geeft toelichting waarom het aantrekkelij kan zijn om zzp'ers aan te nemen in de zorg.

“Veel zorginstellingen werken met sterroltaken (aandachtsgebieden) en zelforganisatie. Administratieve lasten die daaruit voortvloeien zijn onder andere kasadministratie, roosteren, schrijven van jaarplannen en het schrijven van opleidingsplannen.. Dit werk verdeel je normaal met zijn allen binnen een team van vaste krachten. De ZZPers hoeven dit niet, omdat zij geen vaste krachten zijn. Zij komen dus, draaien een dienst en gaan weer. Hun administratieve lasten nemen daarmee af. Gevolg voor het vaste personeel: dezelfde taken moeten onder minder vaste mensen verdeeld worden, waardoor hun administratieve last stijgt. Daarnaast moeten er bij de meeste gehandicaptenorganisaties ook nog zorgplannen en (kwartaalevaluaties) geschreven worden. Vaak zitten de zzp’ers niet in dit soort functies is mijn ervaring, maar gaan ze juist dit soort functies uit.” Vedette

CNN-baas haalt hard uit naar Trump na bompakketten

CNN-president Jeff Zucker heeft fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump, nadat op het kantoor van de nieuwszender een bompakket was onderschept. NUjij’ers discussiëren over de vraag of Trump hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Niet alleen Trump, maar alle politici moeten zich bewust zijn van de gevolgen die onze woorden kunnen hebben, stelt NUjij’er PIetroD.

“De verharding van het politieke debat is al een poosje gaande, overal in de wereld. Allemaal in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Het moet maar goed gevonden worden dat zomaar alles gezegd moet kunnen worden, en wanneer een paar verstandelijk minder goed bedeelde zielen soort worden dan in daden om gaan zetten, wordt daar geen enkel verband in gezien. Als iemand kritiek op dat soort woorden heeft, wordt dat politiek correct genoemd, alsof het zonde is om over je woorden na te denken en niet zomaar alles wat in je opkomt uit te kramen. Om af en toe ook eens rekening te houden met wat dat soort woorden bij anderen kunnen bewerkstelligen. Wat zou het toch fijn zijn als politiek correct weer eens gezien wordt als gewoon je gezond verstand gebruiken en wanneer de kroegpraat die we tegenwoordig te vaak het politieke debat aan moeten horen gewoon zou blijven waar het hoort: in de kroeg.” PietroD

