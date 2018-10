Microplastics zitten ook in menselijke uitwerpselen. Wetenschappers vermoedden dit al, maar onderzoek heeft dit voor het eerst bevestigd.

Oostenrijkse onderzoekers vonden in totaal negen verschillende soorten plastic, waarvan polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET) de meest voorkomende waren. Het gaat om piepkleine stukjes, van tussen de 50 en 500 micrometer groot. In elke 10 gram poep bleken ongeveer twintig deeltjes plastic te zitten.

De bevindingen zijn dinsdag gepubliceerd in het United European Gastroenterology Journal en presenteerd tijdens een congres in Wenen.

De onderzoekers bestudeerden acht proefpersonen afkomstig uit Nederland, Japan, Finland, Italië, Polen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. Zij moesten gedurende een week bijhouden welk voedsel zij aten. Na die week werd hun ontlasting onderzocht en geanalyseerd. De wetenschappers zochten naar tien verschillende typen plastic.

Proefpersonen hielden eetdagboek bij

De proefpersonen moesten een week lang in een dagboek bijhouden wat zij allemaal aten. Daaruit bleek dat ze bijvoorbeeld voedsel hadden gegeten dat in plastic had gezeten of dat zij uit een plastic flesje hadden gedronken. Zes proefpersonen hadden vis gegeten. De eetdagboeken zijn volgens de wetenschappers een indicatie, maar leveren geen bewijs.

De onderzoekers vertellen verder niet hoe de plastics in menselijke ontlasting terechtkomt, daarvoor is meer onderzoek nodig. Ook wat de invloed is van microplastics op de gezondheid van mensen moet nog verder worden onderzocht.

Meerdere studies hebben aangetoond dat het lichaam van zeedieren en -vogels microplastics bevatten. Wetenschappers vermoeden dat de microplastics in het menselijk lichaam terechtkomen door het eten van zeedieren, waarin het materiaal zit.