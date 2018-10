Reisgids Lonely Planet heeft opmerkelijke bestemmingen opgenomen in zijn jongste lijst van beste reisbestemmingen. In de lijst voor 2019, die dinsdag verscheen, prijkt Sri Lanka in de categorie landen bovenaan.

In Sri Lanka werd in maart nog de noodtoestand uitgeroepen vanwege een golf van geweld tegen moslims. Verder wordt gewaarschuwd voor seksueel geweld jegens vrouwen in Sri Lankaanse toeristenoorden.

Duitsland staat op de tweede plek van de lijst. Zimbabwe volgt op de derde plaats en land komt nogal eens negatief in het nieuws. Ook hier hebben vrouwen last van geweld en gaat de bevolking bovendien gebukt onder een torenhoge inflatie.

Volgens Joe Bindloss, de redacteur bestemmingen van Lonely Planet, is Sri Lanka inmiddels weer "veiliger voor reizigers en de plaatselijke bevolking dan het in jaren is geweest". Het geweld eerder dit jaar is volgens Bindloss eerder uitzondering dan regel in het land, zegt hij tegen de Britse krant The Independent.

Volgens Bindloss is de hoge inflatie in Zimbabwe een probleem maar brengt toerisme harde valuta's in het land. "En dat heeft de kracht om goed te doen en het land in staat te stellen de gemeenschap en de infrastructuur te te herstellen."

In de categorie steden staat de Deense hoofdstad Kopenhagen bovenaan, gevolgd door Shenzhen in China. Het Italiaanse Piëmont wordt als beste regio gezien. Nederland komt in geen enkele categorie in de top voor.