Onderzoek naar legalisatie XTC

Afgelopen week vond er veel discussie plaats op NUjij over roken en de legalisatie van drugs. Zo klinkt in het licht van de toenemende ondermijnende criminaliteit steeds vaker de roep om legalisatie van XTC. NUjij’er Nijmegenaar is hier geen voorstander van.

“Ik denk niet dat legalisatie gaat werken. Het is best eenvoudig: een bedrijf dat nu al medicijnen maakt gaat XTC maken, en bij elk feest is er een officiële dealer. Die kan de pillen veel goedkoper leveren dan de illegaal, klaar ben je. Maar dan blijf je zitten met de illegale productie voor de export, en die is veel groter, en we kunnen moeilijk die andere landen gaan verplichten XTC te legaliseren. Dus eigenlijk vind ik de problemen rond de illegale productie niet echt een argument voor legalisatie van XTC. En ik heb eigenlijk geen enkel ander argument gezien.” Nijmegenaar

Marihuana gelegaliseerd in Canada

Ook de legalisatie van wiet stond ter discussie, omdat sinds afgelopen week recreatief gebruik van marihuana legaal is in Canada. NUjij’er Johe waarschuwt dat ook wiet ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gebruiker.

“Ik ben voorstander van legalisering, maar ik vind wel dat veel andere voorstanders erg gemakkelijk over de toch echt wel aanwezige risico's van wietgebruik heenstappen. Het spul is niet verslavend zegt men, maar dat blijkt toch weer niet helemaal waar te zijn. Verder zijn er psychische en cognitieve gevolgen die best ingrijpend kunnen zijn. Niet bij iedereen natuurlijk, maar ze zijn er wel. Natuurlijk is het vreemd dat alcohol en nicotine niet verboden zijn, terwijl dat voor wiet in principe nog wel geldt terwijl die producten veel gevaarlijker zijn, maar laten we niet in de ontkenning schieten: ook wiet heeft kan ingrijpende (vaak psychische en sociale) gevolgen hebben, vooral voor de jonge gebruiker.” Johe

Financiële beloning voor stoppen met roken

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat een cadeau van in totaal 350 euro meer werknemers aanzet om het roken op te geven. Veel NUjij’ers zijn verontwaardigd: is dit eerlijk naar mensen die niet roken? NUjij’er Hanz1951 oppert een andere oplossing.

“Het zal niet kunnen, waarschijnlijk zouden de vakbonden direct staan te steigeren, maar naar mijn idee zou een negatieve beloning even effectief moeten zijn. M.a.w. de niet-rokers krijgen een bonus ter hoogte van 350 euro. Wil je die bonus ook hebben, dan zul je moeten aantonen niet roker te zijn. Daarnaast is er in het artikel sprake van een stoppen-met-rokentraining. Mag ik aannemen dat de kosten daarvan voor rekening van de betrokken werknemers komen, of worden die ook betaald door de werkgever. In het laatste geval de bonus voor de niet-roker evenredig verhogen. Afgezien van de schade die roken toebrengt aan de roker zelf veroorzaakt het een stuk maatschappelijke schade. Ik kan me indenken dat men naar wegen zoekt om die maatschappelijke schade terug te dringen, ben ik direct voorstander van, maar niet op deze manier. En waarom enkel bij roken? Er zijn ook andere zaken die op deze wijze aangepakt zouden kunnen worden. Ik heb nooit gerookt, maar ben veel te zwaar. Afvalbonus?” Hanz1951

