Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Team Trump wilde Israëlisch trollenleger inzetten

Het campagneteam van de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump overwoog tijdens de verkiezingen met een Israëlisch trollenleger sociale media te beïnvloeden. Naar aanleiding van dit nieuws benadrukt NUjij’er PietroD het gevaar van desinformatie op het internet.

“Het grote probleem van de zogenaamde vrijheid op internet is dat meningen op het internet nooit getoetst worden. Goede journalistiek doet dat doorgaans wel. Dit leidt ertoe dat veel mensen die denken ergens een mening over te hebben, wanneer die mening niet door de traditionele media wordt ondersteund, op internet gaan zoeken naar berichten die hun mening ondersteunen. Die vinden ze altijd wel. Vanaf dat moment geloven ze de waarheid van hun eigen mening en beoordelen ze de oude media, ongeacht de waarheid. Hun mening wordt immers door anderen bevestigd en is dus waar. Op die manier zijn trollenlegers dus heel bruikbaar. Ze helpen om mensen te overtuigen dat gecontroleerde nieuwsberichten niet waar zijn en hun eigen vaak op emoties gebaseerde gevoel de waarheid is. Op dat moment is het internet dus geen bron van informatie meer maar een politiek instrument om desinformatie te verspreiden. Veel gebruik maken van social media zou dus een waarschuwingsteken moeten zijn.” PietroD

Dagelijks duizend scholieren naar Tweede Kamer

Het kabinet trekt 4,8 miljoen euro uit zodat vanaf volgend schooljaar dagelijks duizend leerlingen van middelbare scholen een rondleiding in het gebouw van de Tweede Kamer kunnen krijgen. Is dat een goede zaak? NUjij’er Atypical vindt dat er überhaupt meer aandacht moet zijn op scholen voor politiek, met nadruk op de vrijheid om een 'andere' mening te hebben.

“Politiek zou veel meer aandacht moeten krijgen op scholen, vooral dan de waarde van het mogen kiezen en hebben van eigen meningen. Veel kinderen erven hun politieke en sociale voorkeur van hun ouders. Dat is niet per se slecht, maar begrijpen dat iedereen een andere kijk op de wereld heeft en dat dit mag is iets wat veel volwassenen niet hebben. Helaas gaat het in de politiek te vaak over het opleggen van eigen waardes aan anderen, terwijl het juist zou moeten gaan over het zo min mogelijk opleggen van persoonlijke overtuigingen en het kijken naar veel algemenere zaken. Vrijheid en eerlijkheid voor iedereen ongeacht herkomst,kleur en geloof.” Atypical

'Krijgsmacht kan geen nieuwe meerjarige missie aan'

Het Nederlandse leger kan voorlopig geen nieuwe meerjarige missie aan, zegt Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer. Volgens hem verandert dit niet door de extra 1,5 miljard euro die Defensie krijgt. Ook NUjij’er N_o denkt hier hetzelfde over, en legt uit waarom hij denkt dat de 1,5 miljard euro te weinig is.

“Het budget is 9.2 Miljard en daarvan moet het leger alles doen, van werving, selectie en training tot het onderhouden en vervangen van het materiaal. Het budget zoals het nu is, is gewoon veel te laag om alles te doen wat de politiek wil. Mensen uitzenden is heel duur maar vaak een internationale noodzaak door internationale verdragen. Mensen denken dat als defensie extra centen krijgt dat het automatisch gaat shoppen voor tanks, maar in werkelijkheid gaat het budget nu op aan het voorkomen van uitputting van het materiaal. Uitzending is desastreus voor mens en materiaal - daarnaast betekent het dat als je 500 mensen wil uitzenden dat je waarschijnlijk nog eens 1000 mensen in de keten hebt die zorgen dat deze 500 mensen voorzien worden van de behoeftes die ze hebben. 1,5 miljard extra is leuk, maar echt een druppel op de plaat. Als wij willen dat het leger adequaat is, dan zullen we met zijn allen moeten betalen. Dus zeg het maar.” N_o

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing. Ook kijken we of de specifieke reactie heeft bijgedragen aan een inhoudelijke discussie en hoeveel ‘respect’ de reactie heeft gekregen. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.