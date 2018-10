Afgelopen week verscheen er veel klimaatnieuws op NU.nl, wat leidde tot een hoop vragen en discussie op NUjij. Daarom zat voormalig weerman en klimatoloog Reinier van den Berg maandag klaar om al je vragen over het klimaat en klimaatverandering te beantwoorden.

De vragensessie is inmiddels voorbij en de reacties onder dit artikel zijn gesloten. De vragen en antwoorden zijn hieronder natuurlijk nog wel te lezen.

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder deze tekst, Van den Berg geeft vanaf 13:00 uur een uur lang antwoord op de beste en leukste vragen. Wat merken we in Nederland van klimaatverandering? Waarom is er de laatste tijd zo veel aandacht voor? En in hoeverre kunnen we de gevolgen van klimaatverandering tegengaan?

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Inspiratie voor vragen nodig? Lees het nieuws van de afgelopen week nog even terug: De VN waarschuwt in een rapport voor een ‘klimaatcatastrofe’, het Hof oordeelt dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen sneller moet verminderen en de EU-landen hebben een compromis bereikt over de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen die in 2030 op de weg komen.

Specialist in klimaatverandering

Van den Berg is bij het grote publiek bekend als weerman bij RTL 4. Dit was hij dertig jaar lang. Van den Berg schreef meerdere boeken over het weer en is specialist in klimaatverandering. Afgelopen februari leverde hij zijn vaste contract in om zich te gaan richten op duurzaam ondernemen.