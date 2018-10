Het grootste reuzenrad van Europa komt in het Britse Newcastle te staan. Het rad wordt 140 meter hoog en is daarmee 5 meter hoger dan de London Eye.

De Whey Eye verrijst op de oever van de rivier de Tyne, zo meldt Sky News maandag. Volgens de bouwers is er een investering van 100 miljoen pond (ruim 113 miljoen euro) mee gemoeid. Naast het rad komt een sportcomplex met tennisbanen, trampolines en een klimmuur.

Toen de Londen Eye in 2000 opende, was dat enige jaren het hoogste reuzenrad ter wereld. Momenteel is de High Roller in Las Vegas met 167,6 meter de hoogste.

In New York zou dit jaar de 190 meter hoge New York Wheel openen, maar dat project is in september gestaakt vanwege financiële problemen. Tot dat moment was er al ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd. Zo is de parkeergarage al opgeleverd en zou het Nederlandse VDL voor 20 miljoen euro de capsules van het rad leveren.

Wanneer de Whey Eye precies in Newcastle komt te staan, is nog niet duidelijk. Het volledige plan wordt later dit jaar ingediend bij de gemeenteraad van Newcastle.