De Amerikaanse ruimtesonde Voyager 2 staat op het punt ons zonnestelsel te verlaten. Na ruim veertig jaar onafgebroken vliegen is hij aan de rand gekomen, op bijna 18 miljard kilometer afstand van de aarde.

Over een tijdje komt de sonde terecht in de eindeloze ruimte tussen de sterren. Wanneer dat precies gebeurt, is niet te voorspellen, omdat wetenschappers niet precies weten hoe het heelal er daar uitziet.

De Voyager 2 werkt nog altijd. Hij heeft een snelheid van ruim 55.000 kilometer per uur en stuurt signalen terug naar de aarde.

De sonde registreert onder meer de deeltjes die hij onderweg tegenkomt. Sinds augustus meet hij meer kosmische straling. Dat zijn deeltjes die van buiten ons zonnestelsel komen. Dat wijst erop dat de Voyager in het overgangsgebied zit.

De Voyager 2 is in augustus 1977 gelanceerd. Hij vloog in 1979 langs de planeet Jupiter, in 1981 langs Saturnus, in 1986 langs Uranus en in 1987 langs Neptunus. Over ongeveer 40.000 jaar komt hij voor het eerst een ster tegen. Hij is het tweede door mensen gemaakte object dat het zonnestelsel gaat verlaten. Zijn broer Voyager 1 deed dat al in 2012.