De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat informatieborden over de Afrikaanse varkenspest plaatsen op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden.

Op de in totaal 150 borden worden transporteurs, reizigers en recreanten opgeroepen om geen etensresten achter te laten in de natuur.

Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. De ziekte komt vooral voor in Oost-Europese landen en is onlangs vastgesteld bij enkele wilde zwijnen in de Belgische Ardennen. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel worden overgebracht op varkens en wilde zwijnen via besmet varkensvlees zoals ham of worst.

"Zo kan iemand afkomstig uit Oost-Europa zonder het te weten een broodje bij zich hebben met besmet vlees. Bijvoorbeeld gekocht op de lokale markt. Als dat hier in de natuur gegooid wordt en een wild zwijn eet het, dan kan het beest besmet worden. En dat vervolgens weer doorgeven aan varkens", aldus een woordvoerder.

Eerste informatieborden al geplaatst

De eerste informatieborden zijn geplaatst op de parkeerplaatsen Oeienbosch en de Beerze aan de A67. Op vrijdag en zaterdag worden alle 150 borden geplaatst in leefgebieden van wilde zwijnen en in grensgebieden met België en Duitsland.

Het ministerie van Landbouw acht de kans klein dat de Afrikaanse varkenspest zich naar Nederland verspreidt. Nederland neemt alle mogelijke maatregelen, zegt minister Carola Schouten. "Vrachtwagens die uit een besmet gebied komen, worden extra gereinigd, de zwijnen in Nederland worden regelmatig gecontroleerd op de varkenspest en alles is erop gericht om de wilde zwijnen in de voor hen aangewezen gebieden te houden."