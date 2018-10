Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

ProRail niet blij met Boer Zoekt Vrouw

ProRail zei maandag niet blij te zijn met de recentste aflevering van Boer zoekt Vrouw, waarin te zien is dat de kandidaten over een spoor lopen. Gebruiker Kropje kan zich vinden in het standpunt.

“Het gaat er niet om of het gevaarlijk is voor hen, maar om het voorbeeld dat gegeven wordt. Je bent wel heel dom als je, als volwassene, zo ontspannen naast een spoor loopt, waarvan je niet weet of er een trein kan komen. Dus een weldenkend mens gaat er vanuit dat dit van te voren gecheckt is. Maar om te voorkomen dat minder weldenkende mensen (volwassen of kind) denken dat dit kan, en schijnbaar zelfs veilig is, moet je dit soort beelden inderdaad niet tonen. Het ziet er leuk uit, maar is gewoon een verkeerd voorbeeld. Dat hadden omroep en programma makers kunnen bedenken, maar dat had de beheerder van dat stuk spoor al helemaal moeten aangeven.” -Kropje

Duitsland zwakt immigratieregels af

De Duitse regering heeft dinsdag aangekondigd dat de regels rond immigratie zullen worden afgezwakt om meer werkzoekende migranten aan te trekken. Door de vergrijzing kampt het land met arbeidstekorten in verschillende sectoren. NUjij’ers discussiëren over de vraag of Duitsland eerst haar eigen werklozen zou moeten opleiden. Gebruiker Ian vindt van wel.

“Ik ben het op zich wel eens met de stelling. Niet zozeer om een "eigen volk eerst" reden maar meer omdat ik vind dat een land ook in dit opzicht de eigen broek op zou moeten kunnen houden. Als we als westelijke landen, na eerst eeuwenlang de natuurlijke rijkdommen van andere landen naar ons toegetrokken te hebben om rijker te worden ten koste van die landen, nu hetzelfde gaan doen met kwaliteit en talent uit de arbeidskracht van die landen verminderen we de kansen van die landen om zelf ooit uit de ellende te geraken weer verder om er zelf beter van te worden. Het wegtrekken van natuurlijke rijkdommen (zij het materieel, zij het intellectueel) van andere landen zal uiteindelijk resulteren in een steeds diepere kloof tussen de rijke landen en de arme landen. Op de lange duur kan dat niet goed gaan.” -Ian

De ultieme zwartenpietendiscussie

Rond de landelijke intocht van Sinterklaas is de zwartepietendiscussie weer losgebarsten. NUjij maakte vrijdag bekend nog één laatste keer de ‘ultieme’ zwartenpietendiscussie te faciliteren. Gebruiker Bob_Achternaam zet zijn standpunt in het debat uiteen.

“Ik begrijp zowel de voor- als de tegenstanders: het is een traditioneel kinderfeest uit een andere tijd met andere normen en waarden en de afgelopen decennia nooit bedoeld als een racistisch iets. Ik persoonlijk hou ook niet van mensen die zich bij het minste geringste gekwetst voelen. Anderzijds kan ik mij voorstellen dat ik, als blanke Nederlander, mij niet kan voorstellen hoe het als gekleurde Nederlander is. In mijn ogen is het belangrijkste dat het een kinderfeest is, waar iedereen leuke herinneringen aan overhoudt. Als Zwarte Piet daarvoor geleidelijk aan een kleine metaformose moet ondergaan, wat de kinderen niet eens doorhebben, dan heb ik daar geen moeite mee. Tradities veranderen wel vaker door de jaren heen. Erger zou ik vinden als door acties, protesten en negatieve oppervlakkige “discussies” het feest een negatieve lading krijgt. Als het aan mij ligt is de discussie daarmee gesloten. Betekent dus dat een aantal mensen genoegen moeten nemen met “agree to disagree”.” Bob_Achternaam

