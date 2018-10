Nederland organiseert in april 2019 samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale conferentie over het tegengaan van antibioticaresistentie, zo heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vrijdag bekendgemaakt.

"Internationale samenwerking is letterlijk van levensbelang", laat Bruins weten in een verklaring.

Bruins ontmoette de gezondheidsministers uit de grootste economieën van de wereld tijdens een G20-bijeenkomst in Argentinië. Hij wijst erop dat in veel landen nog altijd kwistig en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica, waardoor meer schadelijke bacteriën er ongevoelig voor worden.

"Denk maar aan de MRSA-bacterie die we steeds vaker tegenkomen in zieken- of verpleeghuizen. Als we niet ingrijpen kan een simpele blaasontsteking in de toekomst levensbedreigend worden", waarschuwt Bruins.

Conferentie wordt in april gehouden

Nederland organiseerde in 2014 een soortgelijke conferentie. Net als toen is het de bedoeling dat de conferentie leidt tot nieuwe initiatieven om antibioticaresistentie tegen te gaan, zowel in de gezondheidszorg als in de veehouderij.

De conferentie wordt in april gehouden. Ministers van over de hele wereld worden ervoor uitgenodigd. De aanwezige ministers zetten in Argentinië een eerste stap. Zij ondertekenden daar een verklaring over zorgvuldig gebruik van antibiotica. Ze beloofden steun aan maatregelen voor infectiepreventie en samenwerking op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sterven wereldwijd jaarlijks zo'n 700.000 mensen aan infecties waar geen antibiotica meer tegen werkt.