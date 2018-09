Onderzoekers bekijken effect speeksel op brandwonden

Speeksel bevat bijzondere genezende en antibacteriële eigenschappen. Dit is gunstig voor wondgenezing en het beperken van littekenvorming, zo is bekend. Maar of dit ook zo is bij brandwonden is volgens hoogleraar huidregeneratie Sue Gibbs nog nooit eerder onderzocht.

"We onderzoeken in het bijzonder het effect van speeksel op de snelheid van genezing en het voorkomen van bacteriële infecties", zegt Gibbs.

Volgens haar zou een speekseltherapie grote voordelen hebben. Ieder mens maakt automatisch per dag een halve liter speeksel aan. "Het afnemen van speeksel bij een patiënt is daarmee makkelijk en goedkoop te realiseren."