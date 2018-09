De beste NUjij-reacties van de week

Het aantal kinderen dat op scholen wordt gepest is gedaald

De minister van Onderwijs Arie Slob kwam deze week met een kamerbrief waarin hij vertelde dat het aantal kinderen op middelbare scholen dat wordt gepest is gedaald. Een op de tien kinderen geeft aan zeker eens per maand gepest te worden op school. In 2014 was dat nog 14 procent van de middelbare scholieren. Gebruiker Frederikk denkt dat digitaal pesten juist is gegroeid en geeft een oplossing voor een oorzaak van het probleem pesten.

“Fysiek pesten en uitschelden is wellicht verminderd, waardoor de scholen het minder zien, maar zodra de kinderen mobieltjes krijgen op de middelbare gaat het digitaal verder. Pesten gebeurt nu veelal digitaal waarbij de geuite bedreigingen van dien aard zijn dat kinderen hier niet mee naar voren treden. Pesten zal altijd blijven bestaan en kan alleen verminderen als alle kinderen van jongs af aan geleerd wordt hoe het anders kan, ze evenwichtig worden opgevoed (pesters pesten vaak uit onzekerheid en jaloezie) en de ouders actief betrokken worden. Maar van de reeds overbelaste ouders, die én moeten werken én de kinderen rondrijden én geacht wordt een actief sociaal leven met bijbehorend perfect social media leventje te onderhouden valt weinig méér te vragen. Structureel ouders meer ruimte (tijd en ondersteuning) geven om de kinderen goed op te voeden lijkt mij de basis van de oplossing.” Frederikk

Het Metropole Orkest krijgt extra subsidie

Op Prinsjesdag werd bekend dat het Metropole Orkest een miljoen exra subsidie krijgt van het minsterie en de gemeente Hilversum. Eerder dit jaar stuurde het orkest nog een brandbrief waarin het aangaf onder grote druk te staan. Veel gebruikers vonden de sponsoring niet terecht, maar Laterprater trekt de vergelijking door naar het voetbal en is voorstander van extra subsidie.

“Ik lees zoveel typisch Nederlandse reacties, als je ze moet sponsoren/subsidiëren dan heeft het geen bestaansrecht. Als we zo naar de samenleving kijken dan kunnen we wel ophouden met alle vormen van sport of kunst en zelfs onze politiek. Als we de kosten van de politie voor het bewaken van de orde tijdens voetbalwedstrijden door gaan berekenen naar de clubs dan kan elk stadion morgen op slot. Ja maar dat is veiligheid dus dat is anders !! Totaal niet, dat de samenleving inspringt of kosten op zich neemt om dingen mogelijk te maken zit in alle aspecten van onze samenleving. Als je dat niet ziet moet je niet eens meedoen aan een discussie als deze.” Laterprater

Dezelfde tijdzone bij afschaffen zomer- en wintertijd in Benelux

Nederland, België en Luxemburg willen inwoners vragen naar hun voorkeuren over de invoering van de zomer- of wintertijd. Bovendien is het mogelijk dat er nog meer buurlanden bij de keuze over de tijdzone worden betrokken, aldus primier Charles Michel van België. Lezer Nijmegenaar wil niet af van een van de tijden en zet zijn twijfels bij het plan.

“Volgens mij is er nog lang geen besluit over het eventuele afschaffen van het verzetten van de klok. In de winter is het fijn om in de ochtend wat daglicht te hebben, en in de zomer is het fijn van al het daglicht te genieten. Welnu, dat hebben we met het huidige systeem. Er zijn mensen die dat niet prettig vinden, die willen de klok niet verzetten, maar volgens mij is nog lang niet duidelijk of dat de meerderheid is. Ik wil geen zomertijd als standaardtijd, en ook geen wintertijd. Ik wil in de zomer zomertijd, en in de winter wintertijd. ” Nijmegenaar

Zorgverzekeraar Menzis start rechtszaak tegen farmaceut

Zorgverzekeraar Menzis gaat naar de rechter om farmaceut Astra Zeneca aan te pakken. De verzekeraar vindt dat de farmaceut het patent op een van de varianten van het medicijn Seroquel probeerde te rekken. Dit is een manier van farmaceuten om de prijs van medicijnen kunstmatig hoog te houden. In Nederland draait hier de premiebetaler voor op. OrangeHippo ziet nog een andere zorgelijk ontwikkeling, namelijk de keuze van farmaceuten om alleen medicijnen te ontwikkelen die geld opleveren.