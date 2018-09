De beste NUjij-reacties van de week

Lili en Howick mogen blijven

Afgelopen week kwam het verlossende woord voor Lili en Howick: ze mogen in Nederland blijven. Het nieuws zorgt voor een ongekende drukte op NUjij. Er wordt vooral gediscussieerd over de vraag wat de overheid moet doen om zo'n drama voortaan te voorkomen. Gebruiker Hanz1951 wil dat de procedure op de schop gaat.

“Ik was en ben nog steeds voorstander van een kinderpardon in dit specifieke geval. Maar dat hoeft nog geen verruiming van die regels in algemene zin te betekenen. Door de gang van zaken zijn deze kinderen in mijn ogen geworden tot Nederlandse kinderen met toevallig een Armeense achtergrond, vergelijkbaar met mijn kinderen, die toevallig een Nederlandse achtergrond hebben. Ik zou ook niet willen dat mijn kinderen zouden worden uitgezet. Ik denk dat er prioriteit moet worden gegeven aan hoe het zover heeft kunnen komen. Ik denk daarbij eerder aan een wettelijke deadline voor de eerste beslissing, met daarna een inperken van het aantal keren dat daartegen beroep kan worden ingesteld. Wat mij betreft, zou de hele procedure bijvoorbeeld max. 2 jaar moeten kunnen worden opgerekt en niet bijna 10 jaar zoals nu.” Hanz1951

Hitlers Mijn Strijd bereikt top drie in Bestseller 60

De nieuwe versie van Adolf Hitlers boek Mijn Strijd heeft de derde plek in de CPNB Bestseller 60 bereikt. Op NUjij discussiëren lezers over de vraag of het goed is dat er een nieuwe vertaling is uitgebracht. Gebruiker Nijmegenaar vindt van wel.

“Vind ik het goed dat het boek te koop is? Jazeker. Allereerst ben ik tegen een verbod op boeken, daarnaast is het boek het twee na meest invloedrijke boek in de wereld. Alleen de bijbel en koran zullen waarschijnlijk nog meer invloed gehad hebben. Ik zal het zelf nooit lezen, maar het schijnt dat het boek echt lezen goed voor je is: dan zie je hoe knettergek Adolf H was. En als je je dat realiseert, dan zal je hem nooit volgen.” Nijmegenaar

Trump noemt dodental orkanen complot van Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag het officiële dodental van de orkanen Maria en Irma, die Puerto Rico vorig jaar troffen, in twijfel getrokken. Volgens Trump is het dodental een complot van de Democraten om hem te beschadigen. Gebruiker Xino_Xano begrijpt niet dat er mensen zijn die deze uitspraak 'normaal' vinden.

“Het meest angstaanjagende van het geheel vind ik dat er blijkbaar een flinke groep mensen bestaat die deze vorm van communicatie normaal vindt. De beledigingen en beschuldigingen die hij er op een hondsbrutale manier er uitflapt, worden geaccepteerd zonder dat deze mensen er vraagtekens bij zetten. Hoe kun je nu in vredesnaam de dood van mensen gebruiken om een politiek punt te maken? Er heeft daar een tragedie plaatsgevonden dat nu gebruikt wordt om de politieke tegenstanders een hak te zetten. Buiten het feit om of er nu wel of niet direct of indirect zoveel doden gevallen zijn, dit is toch niet iets om je gelijk mee te halen? Dit gedrag is een president onwaardig om wat hij zegt, hoe hij het zegt en waarom hij het zegt.” Xino_Xano

