RIVM start met nieuwe vaccinatiecampagne tegen meningokokken

Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren.

"De bacterie komt bij veel mensen voor in de keel. Zo'n 20 procent van de jongeren loopt rond met de bacterie", zegt Arie van der Ende, hoofd van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, in de Dit wordt het nieuws-podcast. "Slechts in een heel klein aantal gevallen zorgt dit voor ziekte. Hoe dat precies komt, weten we niet."

"De bacterie wordt overgedragen via heel kleine microdruppeltjes van mens tot mens. De bacterie kan ook enkel overleven in de keel van een mens", vertelt Van der Ende. "Het ziekteverloop bij deze W-variant kan heel snel verlopen. Klassieke symptomen zijn kleine vlekjes op de huid, hoofdpijn en nekstijfheid, maar deze komen een stuk minder voor bij type W."

Sinds 2002 bestaat er voor jonge kinderen een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de meningokokkenziekte. Afgelopen voorjaar is dit vervangen door een uitgebreider vaccin. Om de jongeren van nu alsnog te beschermen, krijgen zij nu de mogelijkheid tot een extra vaccinatie.

Bacterie kan tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging leiden

De meningokokkenziekte is overdraagbaar van mens op mens en kan in het ergste geval tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging leiden.

Tot 2002 kampten in Nederland jaarlijks vierhonderd tot zeshonderd mensen met een 'invasieve' meningokokkenziekte, waarbij de bacterie diep in het lichaam doordrong en grote schade aanrichtte.

Na een flinke daling neemt het aantal ziektegevallen de afgelopen jaren weer toe tot 80 in 2017. Het aantal ligt dit jaar al op 77, voornamelijk door toedoen van het type W.