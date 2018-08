Goed Nieuws: Glennis Grace naar halve finales | Vleeskippen hebben het beter

Glennis Grace naar halve finale America's Got Talent

Zangeres Glennis Grace is doorgedrongen tot de halve finales van de Amerikaanse talentenshow America's Got Talent. De Nederlandse zong het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman.

In eerste instantie leek Grace niet door te hebben dat ze door was naar de volgende ronde. Tijdens de bekendmaking van de uitslag, waarin het ging tussen Grace en cabaretier Samuel J. Comroe, riep presentatrice Tyra Banks dat beide acts door waren.

De Nederlandse liep toen weg, denkend dat ze niet door was. "Hoorde je wel wat ik zei?", riep Banks toen. De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Pas na de laatste kwartfinale volgende week wordt bekend op welke datum de zangeres uit Nederland weer in actie komt.

Ajax en PSV met één been in de Champions League

Voetbalclubs Ajax en PSV hebben goede zaken gedaan in de eerste wedstrijd van de vierde kwalificatieronde van de Champions League.

PSV versloeg dinsdag het Wit-Russische BATE Borisov met 2-3. Na een snelle goal van BATE kwam de ploeg uit Eindhoven snel op gelijke hoogte door een strafschop van Gastón Pereiro.

In de tweede helft scoorde de Mexicaan Hirving Lozano de 1-2 na een afstandsschot. Vlak voor tijd trok routinier Alexander Hleb de stand weer gelijk. Een minuut later zorgde de negentienjarige invaller Donyell Malen voor de 2-3 in het voordeel van PSV.

In Amsterdam trof Ajax Dinamo Kiev. De Oekraïense ploeg werd in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 aan de kant gezet. Na twee minuten bracht Ajacied Donny van de Beek de Amsterdammers al op voorsprong. Een kwartier later maakte de Pool Tomasz Kedziora de 1-1. Na Ajax-goals van Hakim Ziyech en Dusan Tadic verscheen de eindstand al voor het rustsignaal op het bord.

Ajax speelt de return dinsdag in Kiev, terwijl PSV het karwei woensdag thuis af moet zien te maken. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

Video: Engelse dierentuin weegt 3.500 dieren op één dag

Dierentuin Whipsnade in het Engelse Dunstable heeft voor de jaarlijkse weging ruim 3.500 dieren op de weegschaal gekregen. Onder meer werden er papegaaien, stokstaartjes en neushoorns gewogen.

Nederlandse vleeskippen hebben het beter

De leefomstandigheden van Nederlandse vleeskippen zijn erop vooruitgegaan in de afgelopen jaren. De kippen krijgen meer bewegingsruimte, hebben minder last van voetzweren en zijn minder gefrustreerd.

Nederlandse supermarkten verkopen zogeheten 'plofkippen' niet meer, ze zijn overgestapt op een nieuw, langzamer groeiend kippenras. In Nederland worden nog wel plofkippen gehouden, maar deze verschijnen niet op onze markt. Deze gaan allemaal richting het buitenland.

Volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier blijven de voetproblemen van de kippen het grootste probleem. Het aantal voetzweren is wel flink afgenomen: in 2011 had nog ruim 50 procent van de vleeskippen last van voetzweren, in 2018 is dat gedaald naar ruim 15 procent van de kippen (zo'n vijftig miljoen dieren).

Maarten van der Weijden haalt ruim 3,5 miljoen euro op

Openwaterzwemmer Maarten van der Weijden heeft ruim 3,5 miljoen euro opgehaald met de Elfstedenzwemtocht die hij vorig weekeinde zwom. Van der Weijden maakte het bedrag dinsdagavond bekend in het tv-programma Laat op één.

Het geld dat door de zwemactie is opgehaald, draagt bij aan kankeronderzoek. Van der Weijden heeft elf onderzoeksprojecten gekozen die een deel van de opbrengst ontvangen. Het bedrag kan nog verder oplopen.

De zwemmer moest zijn 200 kilometer lange Elfstedenzwemtocht maandag voortijdig afbreken omdat hij onwel werd, toch werd hij gehuldigd.

Opbrengsten Nederlandse industrie stijgt wederom

De groei van de Nederlandse industrie blijft voortduren. Producenten in de sector zetten in het tweede kwartaal van dit jaar 6,7 procent meer om dan in dezelfde periode in 2017.

De omzet groeide het meest in de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie. Het ging om een stijging van 11,3 procent. Binnen deze branche behaalden voornamelijk de aardolieproducenten zowel binnen als buiten Nederland een stevige groei van 27,5 procent.

Industriebedrijven zijn nog altijd overwegend positief over de toekomst, maar het producentenvertrouwen daalt. Het grootste probleem blijft volgens ondervraagde industriëlen een tekort aan personeel.

228 miljoen jaar oud fossiel van schildpad zonder schild ontdekt

Onderzoekers hebben een fossiel van een 228 miljoen jaar oude schildpad onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het dier geen schild had. Net als de schildpadden van tegenwoordig, had het dier de tandeloze bek die de hedendaagse schildpadden ook hebben, beschrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De ontdekking van de zogeheten Eorhynchochelys sinensis kan volgens de onderzoekers van waarde zijn in het onderzoek naar hoe de dieren uiteindelijk een schild hebben ontwikkeld.