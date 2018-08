De beste NUjij-reacties van de week

Interview met advocaat Michael P.

NU.nl interviewde advocaat Niels Dorrenstein over hoe het is om een omstreden persoon als Michael P. bij te staan. Sommige NUjij’ers begrijpen niet dat Dorrestein P. kan verdedigen, maar gebruiker Derek_Aschcroft is van mening dat iedereen er recht op heeft. Hoe zwaar het misdrijf ook is.

“Het is vaak in zaken die het publiek zeer bezighouden - en waar de 'grote gemene deler' al een mening over heeft - dat de advocaat de Kop van Jut wordt. Iets als: "dat je je voor zo'n schoft inzet, schande!" Mensen vergeten dan dat juist dat tegenspel van een advocaat een wezenlijk onderdeel is van een rechtvaardig rechtssysteem. Dat een verdachte soms (in de ogen van sommigen) onterecht vrijkomt of een lagere straf krijgt dan verwacht, betekent eigenlijk: er zat daar en daar een hiaat in onze wetgeving/jurisprudentie. En dat wordt gerepareerd, DANKZIJ die advocaat die zo slim was om het te ontdekken.” Derek_Aschcroft

Orde van Advocaten tegen verplichte DNA-afname

De Nederlandse Orde van Advocaten staat afwijzend tegenover de suggestie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om DNA-afname bij onderzoek naar bepaalde misdrijven verplicht te stellen. Veel NUjij’ers zijn het er niet mee eens. “Als je niks fout hebt gedaan heb je niks te verbergen”, vinden zij. Gebruiker ReneW kan zich hier niet in vinden.

“Helemaal eens met de Orde van Advocaten! Nu zullen er wel weer reacties komen als: "Ik heb niks te verbergen" maar dat is in deze discussies altijd een enorme dooddoener. Iedereen heeft dingen die hij of zij geheim wil houden. Als het in de toekomst mogelijk is om iedereen zijn gedachten te lezen, gaat u daar dan ook mee akkoord omdat u niets te verbergen heeft? Ik denk het niet. Verder is er geen enkele controle op wat er met je DNA gebeurt in de toekomst. Als je DNA afstaat om te helpen in een bepaald onderzoek wordt je DNA daarna vernietigd of zonder je medeweten opgeslagen in een databank? En DNA moet niet heilig verklaard worden. Iemand met kwade wil kan eenvoudig DNA van iemand anders op een plaats delict plaatsen. Het is dus belangrijk dat naast DNA bewijs ook andere bewijzen verzameld moeten worden.” ReneW

Armeense kinderen mogen Nederland uitgezet worden

De twee Armeense kinderen Lili en Howick, die eind 2008 met hun moeder naar Nederland kwamen, mogen worden uitgezet. Er lopen al jarenlang procedures over hun verblijf in Nederland. De meningen zijn sterk verdeeld: is het terecht dat de kinderen worden uitgezet, of niet? Gebruiker Wereldvreemd_jos vindt van wel.

“Binnen 7 maanden na haar aankomst in Nederland is haar door de IND meegedeeld dat zij niet in Nederland mocht verblijven. Vervolgens heeft deze vrouw maar liefst 7 procedures gestart om alsnog in Nederland te mogen verblijven. Alle 7 procedures zijn afgewezen. Je kunt je dan afvragen aan wie het nu te verwijten valt dat de kinderen van deze vrouw alsnog het land moeten verlaten. Immers, de moeder is al uitgezet na de laatste procedure die ze wederom verloren heeft. Haar kinderen heeft ze toen ergens in Nederland ondergebracht zonder dat de autoriteiten wisten waar. Het lijkt mij dan ook meer als terecht dat de kinderen ook het land moeten verlaten. Dat valt de Overheid niet te verwijten. Die is immers vanaf het begin duidelijk geweest.” Wereldvreemd_jos

